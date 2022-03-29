Meclis hareketliydi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında, dün saat 11.30’da toplandı.

Yasama ve denetim işleviyle yapılan birleşimde, milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.

Oturumda, yerel seçimlerin 27 Kasım 2022’de yapılmasını öngören “Yerel Kuruluş Organlarına İlişkin Seçimlerin Ertelenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” için ivedilik istemi görüşüldü ve tezkere oy çokluğu ile onaylandı.

Tezkereye 27 milletvekili kabul, 21 milletvekili ise ret oyu kullanırken, 2 milletvekili oturuma katılmadı.

Yerel Kuruluş Organlarına İlişkin Seçimlerin Ertelenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı oylanmadan ilk sözü alan HP Başkanı ve Milletvekili Kudret Özersay, seçimin bu şekilde ertelenmesinin Anayasa’ya aykırı olacağını ve Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini kaydetti.

Özersay: Hukuken mümkün değil

Seçimin ertelenmesinin tek yolunun tüm siyasi partiler, Yüksek Mahkeme ve Başsavcı’nın birlikte karar almasıyla mümkün olabileceğini anlatan Özersay, “Çoğunluk kararı ile ertelenmesi bize göre hukuken mümkün değil” dedi.

Anayasa’ya uygun hareket etmenin önemine vurgu yapan Özersay, Anayasa’ya göre yerel seçimlerin 4 yılda bir yapılması gerektiğini ve buna aykırı davranılamayacağını söyledi.

Erhürman: Züccaciye dükkanına girmiş fil

Oturumda söz alan CTP Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman da, icraatların Anayasa’ya uygun olması gerektiğine vurgu yaparak, seçimlerin ertelenmesinin konuşulmasına “Biraz hicap duyuyorum bunları söylemekten ama ilkokuldan beri bilmemiz gereken bir şeyi Meclis kürsüsünden konuşmak zorunda bırakılıyoruz” sözleri ile tepki gösterdi.

Belediyeler Reformu ve seçimlerin ertelenmesine yönelik hazırladığı tasarı konularında hükümete “züccaciye dükkanına girmiş fil” benzetmesi yapan Erhürman, çalışmaların olgunlaşmadan Meclis’e getirildiğini savunarak, “Ne diye 27 Kasım’ı öngörüyorsunuz? Yetiştiremeyeceğiniz için… Yaptığınız işin ‘baddoz’ olduğunun farkındasınız ki 27 Kasım’a ertelemek istiyorsunuz. Meclise yasa tasarılarını getirirken hiçbir şekilde konsensus arayışınız da olmadı. Yaptığınız işin ne olduğunun farkında değilsiniz aynen züccaciye dükkanına girmiş fil gibi” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Ekonomik kriz tarihin cilvesi” değerlendirmesine de atıfta bulunan CTP Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Sucuoğlu’na hitaben, “Tarihin cilvesi Ersin Tatar’ın orada, sizin burada oturmanızdır” şeklinde konuştu.

Arıklı: Erteleme şansımız yok

Erhürman’ın ardından söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Başkanı ve Milletvekili Erhan Arıklı, yerel yönetimlerde reform yapılması gerektiğini YDP’nin yıllardır söylediğini kaydederek, “Ya erken ya çok geç denilerek reformları erteleme şansımız yok” dedi.

Yerel yönetimlerde reform yapılmasına hiçbir siyasi partinin itirazının olmadığını da belirten Arıklı, 28 belediyenin 20’sinin batık durumda olduğunu ve reformun zorunluluk olduğunu söyledi.

Üstel ile Erhürman arasında tartışma…

İçişleri Bakanı ve UBP Milletvekili Ünal Üstel, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı ile ilgili önceki bakanların da kafa yorduğunu ve kendisinin güncelleyerek Meclis’e getirdiğini anlatarak, muhalefetin ‘ben bilirim, ben yaparım olur’ yönündeki eleştirilerini kabul etmediğini vurguladı.

Üstel, muhalefete iş birliği çağrısı yaptı

Belediyeler reformunun ülke için ihtiyaç olduğunu anlatan Üstel, muhalefete iş birliği çağrısında bulundu.

Üstel’in konuşması sırasından yerinden konuşarak “Siz CTP’den birinin gelip katkı koymasını istediniz. Bu arkadaşlara bu metni verdiniz ve arkadaşlarımız size tamamdır mı dedi?” sorusunu yönelten Erhürman’a Üstel “Tamamdır demediler” yanıtını verdi.

Üstel Erhürman’a “Sizi aradım, Kudret beyi aradım görüşlerinizi aldım” demesi üzerine Erhürman, Üstel’i yalanlayarak görmediği metne görüş vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Üstel, “Sizden değil, gönderdiğiniz arkadaştan görüş istedim” dedi.

Sucuoğlu’ndan CTP’ye “Ayıptır!”

Üstel’in ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu kürsüye çıkarak, CTP’ye hükümet yetki aldığından beridir agresif davrandığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Sucuoğlu’nun CTP’ye “Ayıptır” diye seslenerek ve CTP’yi ‘statükocu’ olmakla suçlayarak kürsüden inmesi üzerine salondan sesler yükseldi.

Erhürman: Sözlerini iade ediyorum

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun CTP’ye yönelik sözlerinin üzerine yeniden söz alan CTP Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman, Sucuoğlu’na sözlerini aynen iade ettiğini söyledi.

2008’den beridir belediyeler reformu konusunda çalışmalar yapıldığını ancak çalışmaların Meclis’e getirilecek olgunluğa ulaşmadığını belirten Erhürman, UBP – DP – YDP Hükümeti’nin konuyu ‘paldır küldür’ Meclis’e taşıdığını ancak Meclis’e taşınan çalışmanın da olgunlaşmadığını ifade etti.

Sucuoğlu: Turizmde yüzde 82,7, düşüş yaşandı

Erhürman’ı yanıtlamak üzere yeniden söz alan Başbakan Sucuoğlu, ekonomik sıkıntıların ciddiyetine işaret ederek, pandemi ve Ukrayna’daki savaştan dolayı doğan zararlara değindi ve lokomotif sektörlerden turizmde yaklaşık yüzde 82,7, yükseköğretim de yüzde 36,1 düşüş olduğunu söyledi.

Ülkenin ekonomisinde de, reel fiyatlarla yüzde 16,2’lik bir daralma olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, Dolar bazında kişi başı düşen gelirde de yüzde 20.5’lik bir azalma yaşandığını kaydetti.

“379 milyon dolar açık var”

Sucuoğlu, cari işlemlerde 2014 yılından beri ilk defa açık olduğuna da işaret ederek, 379 milyon dolar açık olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, özel sektöre faiz destekli kredi kullanımı, prim desteği gibi bazı radikal kararlar alınmış olduğunu ve son görüşmelerde bu desteklerin devam edeceğine karar verildiğini bildirdi.

“Alkol zammı tekrar değerlendirilecek”

Diğer soruları da yanıtlayan Sucuoğlu, alkollü içecekler konusundaki zamların tekrardan değerlendirileceğini kaydetti ve elektriğe yapılan zamla beraber herhangi bir kazanç yaratılmadığını, sıfır seviyesine getirildiği, ancak sürecin zam yapılmadan sürekli borç alarak yürütülmesinin mümkün olamayacağını ifade etti.

Sucuoğlu, alkollü içeceklere getirilen zamdan gelecek kazancın ise, diğer borçlar için kullanılacağını kaydetti ve AKSA’ya olan borçların her ay ciddi bir şekilde arttığına dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022, 10:33