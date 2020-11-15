Türk Lirasının, tarihi 7 günü

Türkiye ekonomide tarihi haftalardan birini geride bıraktı. Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında tarihi düşük seviyeye gerilemesinin ardından ekonomi yönetiminde kilit isimler değişirken, piyasada çok uzun süre sonra olumlu beklentiler oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sürpriz ayrılığı ve ardından Lütfi Elvan'ın koltuğa oturması, Merkez Bankası'nda (TCMB) da Murat Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söylem değişikliğine gitmesi piyasalarda olumlu karşılandı. Olumlu beklentiler rakamlara da yansıdı.

Kısa vadede iyi bir hafta geçirilse de, ekonomide işsizlik, enflasyon, borç, ithalata bağımlılık ve rezerv başta olmak üzere ciddi sorunlar varlığını koruyor.

Borsa İstanbul (BİST) da ekonomi yönetimi değişikliği sonrasındaki olumlu beklentilerin yansıdığı yerlerden biri oldu.

6 Kasım'ı 1191 puandan kapanan BİST 100 endeksi, dün 1291 seviyesinden kapandı. Haftalık bazda artış yüzde 8,4 oldu ve son 10 yılın en iyi haftalık performansına imza atıldı.

BİST bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 22'yi aştı.