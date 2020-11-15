Londra bastırıyor

Rum hükümetinin, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin “Alfa” kanalına verdiği mülakatta söylediklerinden rahatsız olduğu haber verildi.

Fileleftheros “Londra Acele Ediyor” başlıklı haberinde, BM ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, geçmişin hatalarından kaçınılması için, bu kez Kıbrıs sorununda aceleci adımlar atmak istemedikleri mesajı göndermelerine rağmen, her zaman perde gerisinde Kıbrıs sorununda başrol oynayan Londra’nın karşıt bir görüşe sahip olduğunu ve hali hazırda tüm müdahil taraflara baskı yapmaya başladığı yorumunda bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un iki liderle görüşmek için Kıbrıs’a geleceği zamanı henüz tam belirlemediğini ancak Londra’nın müzakerelerin hemen başlamasını istediğini yazan gazete, İngiliz hükümetinin gönderdiği mesajların hem Kıbrıs’taki iki lidere, hem de BM’ye yönelik olduğuna işaret etti.

İngiliz hükümetinin Kıbrıs müzakerelerinin hemen başlaması tezini benimsediğini yazan gazete, “Whitehall’dan bir kaynağa” dayanarak, İngiliz hükümetinin, gayri resmi beş taraflı konferansın acilen toplanabilmesi için tüm ilgili tarafları görüşmeyi sürdürmeleri konusunda teşvik edeceğini iddia etti.

İngiltere’deki siyasi liderliğin, Kuzey Kıbrıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana geçen zamanda Kıbrıs sorunuyla ilgili artan bir hareketliliği olduğunu da yazan gazete, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin son açıklamalarının, Kıbrıs sorunundaki yeni hareketlilik ışığında, baskı uygulanması yönünde olduğu değerlendirmesinde bulunduğuna da yer verdi.

Lillie’nin “Alfa”ya verdiği demeçte, Rum hükümetine eleştirilerde bulunduğunu ve Rum hükümetinin Kıbrıs sorunundaki tutumunun ikna edici olmadığını savunduğunu anımsatan gazete, bu görüşün Rum tarafını oldukça rahatsız ettiğini belirtti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un da “Alfa”ya açıklamada bulunarak, İngiliz Yüksek Komiserinin tezini yalanladığını yazan gazete, Kusios’un “ikna edici olmadıklarının doğru olmadığını ve Kıbrıs Rum tarafının defalarca BM kararları temelinde müzakerelere başlama niyetini dile getirdiğini” aktardı.

“Neden ikna edici olmadıklarını anlayamadığını” dile getiren Kusios, bu tezlerin gerek BM Genel Sekreteri’nin 25 Kasım 2019 tarihinde Berlin’de liderlerle gerçekleştirdiği son görüşmede, gerekse görüşme sonunda yapılan ortak açıklamada teyit edildiğini dile getirdi.

Kusios “seçimlerin hemen ardından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gayri resmi beşli konferansa katılmaya hazır olduğunu BM Genel Sekreterine ilettiğini” sözlerine ekledi.