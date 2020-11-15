İki devletli çözüm

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta artık, mevcut kalıpların dışına çıkılarak, yeni fikirler ve modellerle masaya oturmaları gerektiğini ifade ederek, “Federasyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Artık, mevcut kalıpların dışına çıkılarak yeni fikirler, modellerle masaya oturmalıyız. Bunların başında da iki devlete dayalı çözüm gelmektedir” dedi.

Sürdürülebilir ve gerçek olanın “iki devletlilik” olduğunu ve ancak egemen eşitlik temelinde bir anlaşmanın mümkün olabileceğine işaret eden Tatar, “İki ayrı devlet çatısı altında yaşayan iki halk olarak işbirliği yapmakla işe başlamamız en doğrusudur. Rum komşularımız hayalden vazgeçip Kıbrıs’ın bizim de vatanımız olduğu gerçeğini, Kıbrıs’ta bizim de egemenlik hakkımız olduğunu kabul etmelidirler. Aksi takdirde herkes yolunda gitmeye devam edecektir” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir çözüm ve anlaşmanın kendilerinin de talebi olduğunu ama bunun başarılabilmesinin sadece kendilerinin özverisiyle elde edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Cumhuriyetimizin kıymetini bilerek, onu daha güzel günlere taşıma çabası içinde olmalıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni esenlendirerek, yüceltmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü kutlamalarının açılışını, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan yaptığı açıklamayla yaptı.

Tatar, “Bir halk için en büyük erdemlerden biri kendi bağımsızlığını ilan etmek, kendi devletini kurmaktır” sözleriyle başladığı konuşmasında, “1974 öncesinde cemaat statüsünde tükenişe doğru giderken bugün devlet sahibi bir halk noktasına gelmiş bulunuyoruz. Gururluyuz. Güven içindeyiz. Cumhuriyetimizin kıymetini bilerek, onu daha güzel günlere taşıma çabası içinde olmalıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni esenlendirerek, yüceltmeliyiz” dedi.

Liderlerin huzurunda tören

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıta çelenk sundu, özel defteri imzaladı.

Anıt Tepe'deki törene ayrıca; Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu İstiklal Marşı ve Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tamamlandı.

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa TMT Anıtı’nda tören düzenlendi. Siyasi ve askeri erkanın yanı sıra, törene vatandaşlar da katıldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarında düzenlenecek tören, inşaat nedeniyle TMT anıtında yapıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın saat 15.30’da anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28.Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39'uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, katıldığı törende Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, kurum, kuruluş ve derneklerden temsilciler, öğrenciler ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende Anıt Özel Defteri’ni de imzaladı.

Tüm ilçelerde tören ve etkinlikler düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 37’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı. Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören bugün 12.00’de, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni ise saat 12.30’da başlayacak.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki mahalli tören saat 11.00’de başlayacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Diğer ilçelerdeki törenler...

Gazimağusa’da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören saat 09.30’da Zafer Anıtı’nda yer alacak, İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 10.00’da yapılacak.

15 Kasım dolayısıyla Girne Atatürk Anıtında yer alacak kutlama töreni, 15.30’da başlayacak.

İskele’de 15 Kasım töreni saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

Güzelyurt’taki tören saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Lefke’deki tören ise saat 14.00’te Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik’teki tören Belediye Park Gazinosu’nda saat 09.00’da başlayacak.