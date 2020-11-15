İkisi yerel 4 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 621 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yoluyla ülkeye gelen kişiler, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

14 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün yapılan test sayısı 1621.

Dün saptanan pozitif vaka sayısı 4.

Ülke dışından gelen vakalar 2.

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok.

Yerel vakalar 2.

İyileşip dün taburcu edilen vaka yok.

Dün kaybedilen vaka yok.

Yapılan toplam test sayısı 243 bin 786.

Toplam vaka sayısı 994.

İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 943.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 46.

Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 7.

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 39.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 5.

Yoğun bakımda yatan hasta yok.

Güneyde 198 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 4 bin 157 test sonucunda 198 yeni vaka tespit edildi

Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 7 bin 51'e yükseldiğini belirtti.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta korona virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta dün gece korona virüsünden bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve son 24 saat içerisinde korona virüsünden ölenlerin sayısının 5’e yükseldiğini duyurdu.

Önceki gece geç saatlerde yapılan açıklamaya göre, ölen kişinin Baf hastanesinde tedavi görmekte olan 61 yaşındaki bir kadın olduğu bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 12:02