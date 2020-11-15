‘Geri adım atılmayacak’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Kıbrıs Türk halkının devlet sahibi olmanın, özgürlük ve güvenliğin ne demek olduğunun bilincinde olduğunu, geri adım da atmayacağını kaydetti.

Saner, KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, UBP’nin bugüne kadar pek çok şey başardığını kaydederek, “İnanıyorum ki yapacağımız çalışmalar ve Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile arzulanan ekonomik büyümeyi, reformları gerçekleştirme imkanı bulacağız” dedi.

Saner, ülkede ve dışarıda KKTC aleyhine oynan oyunların farkında olduklarını belirterek, her türlü mücadeleye ve KKTC’nin devamı için özveride bulunmaya hazır olduklarını vurguladı.

“Cefakar, vefakar, çalışkan, iyi yetişmiş Kıbrıs Türk halkı, güçlü, demokratik, şeffaf, kalkınmış, yaşam kalitesi yüksek bir devlet çatısı altında yaşamayı hak ediyor” diyen Saner, şunları da kaydetti:

“Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı candan kutluyor, devletimizin kuruluşuna katı sağlayan başta kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve özgürlük mücadelemiz lideri Dr. Küçük olmak üzere ebediyete intikal etmişleri rahmetle, aramızda olanları sevgiyle anarım.

Müsterih olsunlar. Kıbrıs Türk halkı bir devlet sahibi olmanın, özgürlük ve güvenliğin ne demek olduğunun bilincindedir ve geri adım atmayacaktır.”