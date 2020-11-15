Anavatan en büyük gücümüz

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

“15 Kasım 1983’te benim de yer aldığım Meclis’te okunan bağımsızlık bildirgemiz bir daha Rum tahakkümüne girmeyeceğimizin, özgürlük, egemenlik, eşitlik ve güvenliğimizi asla Rum insafına terk etmeyeceğimizin ilanıdır.” diyen Eroğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı bugün ve yarınlarımız için attığımız en önemli adımdır” ifadesini kullandı.

Eroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler, halkımızın çıkarları ve beklentilerini göz önünde tutularak sevinçle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne evet dedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı, birlik ve beraberliğimiz, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerimiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunları gözümüz gibi korumalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin 37’nci kuruluş yıldönümünü candan kutluyor, Devletimizi kurma yolunda bizlere rehber olan hizmet veren ancak aramızda bulunmayan herkesi başta, tüm şehitlerimiz olmak üzere özgürlük mücadelemiz lideri Dr. Fazıl Küçük ile kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş olmak üzere rahmetle anıyorum.