Üçünün de isteği ‘spor’ dairesi

Ömer KADİROĞLU

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, dün Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile iki kez ayrı ayrı bir araya gelerek, üçlü koalisyon üzerine görüşme yaptı. Görüşmelerde, özellikle YDP’nin ‘Mart ayında erken seçime gidilmesi’ yönündeki önerisine pek sıcak bakılmadı. Bunun daha ileri bir tarihte olabileceği belirtilse de esas anlaşmazlığın ‘bakanlıklardan daha çok’ dairelerin bölüşülmesinde meydana geldiği öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre; DP kanadı Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Bakanlığı’nı, YDP ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı talep etti. UBP buna itiraz etmedi. Ancak her 3 parti de Spor Dairesi, Kıbrıs Sigorta ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kendinde olmasını isteyince uzlaşı sağlanamadı.

Arıklı: Görüşmeler koptu

Diyalog muhabirinin görüşüne başvurduğu YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı görüşmelerin koptuğunu kabul etti. Arıklı, fazla detaya girmek istemediğini söylemekle birlikte, bazı dairelerin paylaşımında sıkıntıların olduğunu doğruladı.

Arıklı “Ekonomi Bakanlığını istediğiniz doğru mu?” şeklindeki bir soruya karşılık “onda herhangi bir sıkıntı olmadı. Teklifimizi kabul ettiler” dedi. Arıklı, erken seçim tarihi konusunda da uzlaşı sağlanamadığını kaydetti.

DP’li Çağman’ın tepkisi

Bu arada Demokrat Parti Girne Milletvekili Koral Çağman’ın, UBP-YDP-DP koalisyonuna onay vermediği, özellikle YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Genel Sekreter Bertan Zaroğlu’nun bakan olmalarını kabul etmediğini duyurması, koalisyon görüşmelerini daha da olumsuz bir noktaya getirdi.

Diyalog’a konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu “Milletvekilimiz Koral Çağman ile hükümet konusunu ayrıca konuşmadım. Merkez Yönetim Kurulu’nun beni yetkilendirdiğini o da biliyor” dedi.

Ataoğlu “Çağman’ın tavrını nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna “MYK toplantısında da YDP ile sorunlu olduğunu söylemişti. Biz de partinin geleceği budur dedik ve saygılı olmasını istedik” yanıtını verdi.

Ataoğlu, UBP ile koalisyon olması durumunda hangi bakanlığı talep ettiklerine açıklık getirmedi.

Saner: Koalisyon mümkün ancak…

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti ile dünkü görüşmelerinin ardından gelinen nokta ile ilgili bir açıklama yaptı. Ülkeyi makul bir süre sonra erken seçime götürmek üzere bir üçlü koalisyon hükümetin kurulmasının mümkün olduğunu belirten Saner, ancak tarafların bazı hassasiyetleri bulunduğunu söyledi. Saner gelinen aşamada hükümetin kurulacağını ifade etmenin doğru olmadığını aktardı.

Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bırakınız uzun vadeli istikrar içinde çalışabilecek bir hükümeti, bugün ülkenin acil sorunlarının çözümlenmesi için bir hükümete ihtiyaç vardır.

Dolayısıyla herkes sorumluluk bilinci ile hareket etmeli sorunları çözebilecek bir hükümet oluşumuna katkı sağlamalıdır.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili olarak, tüm partilerimize eşit mesafede temaslarımı sürdürmekteyim.

Bu bağlamda ben ve partimizden bir heyet, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti ile ayrı ayrı görüştük.

Arından üçlü bir toplantıda ben, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu bir araya geldik.

Bu görüşmeler sonucunda ülkenin ivedi sorunlarını çözmek ve ülkeyi makul bir süre sonra erken seçime götürmek üzere bir üçlü koalisyon hükümetin kurulmasının mümkün olduğu noktasına gelmiş bulunuyoruz.

Ancak, gerek bizim gerekse diğer iki partinin kendi içinde değerlendirmesi gereken hususlar, hassasiyetler söz konusudur.

Dolayısı ile henüz bir üçlü koalisyon hükümetinin kurulduğunu söylemek mümkün değildir.”