Strateji belirlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesinde Kıbrıs konusunun içinde bulunduğu durum ve geleceğe yönelik izlenecek strateji konusunda değerlendirmelerde bulundu

Yapılan açıklamaya göre, görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve TC Dışişleri Bakanlığı heyetleri bir araya gelerek Kıbrıs konusunda görüşmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un ay sonunda adaya ve bölgeye yapacağı ziyaret ve ileri bir tarihte yapılması tasarlanan beşli konferansıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile başbaşa görüştü. Bu görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da katılımıyla bir çalışma yemeği gerçekleştirildi.

Yemekte, önümüzdeki dönemde izlenecek ortak yol haritası ele alındı.

Yemekli toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve uzman heyetler de katıldı.

Tatar, yabancı iş insanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turkish Travellers Club Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural ve beraberindeki ETIC (Extreme Traveler International Congress) üyesi yabancı iş insanları ve yatırımcıları kabul etti.

Verilen bilgiye göre, “farklı milletlerden konukları kabul etmekten duyduğu memnuniyeti” ifade ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Turkish Travellers Club üyeliği için en az 198 ülkeyi ziyaret etmek gerekliliğine dikkat çekti. Tatar, bu durumdan ötürü kulüp üyelerinin sürekli dünyayı ziyaret ederek, bu ziyaretleri kendi iletişim kanallarıyla dünyaya tanıttığını ifade etti.

Kulüp üyelerinin KKTC’yi çok beğendiklerini söylediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, konukların KKTC’nin güzelliklerini tanıtacağına inanç belirtti.

Erdoğan bugün geliyor

Yabancı konuklara hitaben İngilizce olarak da konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, yatırımcı yabancı konukların KKTC’de bulunmalarının kendisi için öneminin altını çizdi.

KKTC’nin bugün 37’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kalabalık bir heyetle kutlamalar için KKTC’ye geleceğini kaydetti.

KKTC’yi keşfedin…

Kuzey Kıbrıs’ın hem Ortadoğu hem Avrupa’ya yakınlığından ve birçok rotanın kesişme noktasında olduğundan bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, konuklara KKTC’nin güzelliklerini keşfetmesi tavsiyesinde bulundu.

KKTC’nin bu Pazar 37’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını ve bağımsız bir devlet olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, adada Rum ve Türklerden oluşan iki halk olduğunu kaydederek, Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme hakkı ve bağımsızlık mücadelesinin uzun yıllar boyunca verdiğini anımsattı.

KKTC’yi dünya tarafından tanınma ve uluslararası toplumun bir parçası olması beklentisini de dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, böylelikle KKTC’deki refah seviyesinin daha da artacağını söyledi.

Kıbrıslı Türklerin, dünyadaki toplumların sahip olacağı her türlü beşeri değere sahip olduğunu da kaydeden Tatar, Anavatan Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin her dönemde en büyük destekçisi olduğuna da değindi.

Dünyada benzeri olmayan TC-KKTC Su Temin Projesi’nden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin büyümekte olan endüstrisinin, üniversite ve turizm sektörünün önemine işaret etti.

