Üçü de sevindirdi

Piyasalarda bugün yeni bir haftaya başlayacak olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı 113.684,01 puandan kapattı.

Yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz geride bırakılan haftada kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son bir haftayı yatay seyirle 113.684,01 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 112.617,20 puanı, en yüksek ise 115.932,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,24'lük primle 138.370,75 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,51'lik kazanç ile 104.443,35 puana yükseldi. Mali Endeksi ise yüzde 0,52'lik azalışla 133.346,30 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 0,05'lik sınırlı düşüşle 86.861,76 puana geriledi.

Batı Çimento en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 19,88 ile Batı Çimento oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,70'lik artışla Adana Çimento (A), yüzde 14,29'luk yükselişle de İş GMYO izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,04 ile Güneş Sigorta oldu. Bu hisseyi yüzde 7,20'lik düşüşle Net Holding, yüzde 5,64'lük azalışla Çelebi takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 401 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 543 milyon lirayla Aselsan, 2 milyar 428 milyon lirayla Petkim takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 51 milyar 479 milyon lirayla Koç Holding, 45 milyar 780 milyon lirayla Garanti Bankası ve 41 milyar 288 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 2,69'luk artışla 297,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,65'lik kazançla bin 979 liraya yükseldi.

Serbest piyasada dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,29'luk primle 5,9750 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,23'lük artışla 6,6610 lira oldu.

İki hafta önce 7,8140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, son bir haftada yüzde 0,38'lik artışla 7,8440 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise yüzde 0,75 değer kazanarak 6,1610 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 0,35, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,86 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa liginde Fenerbahçe önde

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ise 2019’da yatırımcısına en fazla kazandıran Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Fenerbahçe'yi, yüzde 63,7 ile Galatasaray, yüzde 56,3 ile Trabzonspor, yüzde 51,2 ile Beşiktaş izledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da geçen yıl spor endeksi yüzde 78 değer kazanırken, işlem gören 4 spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi.

Finansal fair play sorunları ve eriyen şirket öz kaynakları nedeniyle 2018'de ortalama yüzde 52 değer kaybeden spor hisseleri, yeni sezonda artabilecek gelir beklentileri ile pozitif bir seyir izledi. Futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin gelişmeler de 2019 yıl içerisinde hisse performanslarını olumlu etkiledi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar borçlarını yapılandırdı.

Aralık ayının en fazla kazandıranı Galatasaray

Aralık ayında ise yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi Galatasaray oldu. Galatasaray hisseleri, söz konusu dönemde yüzde 8 değer kazandı.

Galatasaray'ı, yüzde 5,9 ile Trabzonspor izledi. Geçen ay Fenerbahçe yüzde 9,1, Beşiktaş ise yüzde 15,8 değer kaybetti.