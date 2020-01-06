200 lira için başını ağrıttı

Girne’de Kar Market isimli işyerinde kasiyer olarak çalışan 22 yaşındaki Gülcan Gök, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlının 2019 yılının son günü iş arkadaşı Elif Evli'nin çantasından 200 lira çaldığı belirtildi.

Kamera görüntülerinden tespit edilen zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Girne'de Kar Markette çalışan Gülcan Gök’ün, 31 Aralık 2019 tarihinde aynı yerde çalışan kasiyer arkadaşı Elif Evli'nin depo bölümüne koyduğu çantasından 200 TL çaldığını söyledi.

Hırsızlık olayının polise bildirilmesi üzerine işyeri kamera görüntülerinin incelendiğini belirten soruşturma memuru, 4 Ocak 2020 tarihinde zanlının işlediği suçun tespit edildiğini ifade etti.

Polis, Gülcan Gök’ün aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı ve bir kişinin 5 bin TL değerinde kefalet sendi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.