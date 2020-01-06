İçime sindiremedim

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda kıskançlık yüzünden kavga ettiğini eşinin boğazını sıkıp, darp etmekle suçlanan Nazir Gül dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının eşinin önce şikayetçi olduğu ancak daha sonra ifadesini geri çektiği belirtildi.

Duruşmada iddialar aktarılıp, teminat talep edilirken, söz alan zanlı eşinin başka erkeklerle mesajlaştığını, bunu içine sindiremediği için şiddet suçunu işlediğini söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 4 Ocak 2020 tarihinde saat 16.00 sıralarında zanlının Karaoğlanoğlu bölgesindeki evinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Ayten Gül’ü ellerinden kollarından çekerek salondan yatak odasına götürdüğünü, eliyle boğazını sıkıp, sırtına yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Şikâyet üzerine zanlı Nazir Gül’ün tutuklandığını ve hücreye yerleştirildiğini belirten polis, ilk etap ta şikâyetçi olan eşi Ayten Gül’ün yeniden polise gelerek ifadesini geri çektiğini ve ek beyanda bulunduğunu belirtti.

Tutuksuz yargılanacak

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığın, zanlı Nazir Gül’ün ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı Nazir Gül de eşinin başka bir erkekle mesajlaştığını iddia ederek, “Pişmanım ama yapılanları içime sindiremedim, bu nedenle öfkelenip bu suçu işledim. Pişmanım” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve bir kişinin 5 bin TL değerinde kefalet sendi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.