Bıçağı çekti boğazına dayadı

Suna ERDEN

Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kabarık bir sabıka kaydı bulunan Cihangir Tip, yine rahat durmadı. Zanlı bu kez Girne’de bir bet ofis içerisinde olay çıkardı. Oynadığı bahsi yanlış yatırdıkları gerekçesiyle bet ofis çalışanlarına bağırıp çağıran zanlı, cebinden çıkardığı bıçağı kendi boğazına dayayarak, "Kendimi öldüreceğim, sorumlusu da sizsiniz" diyerek herkesi korkuttu. İhbar üzerine olay yerinde yakalanan zanlının üzerinden iki adet çakı çıktı.

Hakkında soruşturma yürütülen zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, Cihangir Tip’in 4 Ocak 2020 tarihinde saat 17.30 sıralarında Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bet ofisinde oynamış olduğu bahsi yanlış yatırdıkları gerekçesi ile işletme içerisindeki çalışanlara üzerindeki çakıyı gösterip boğazına dayadıktan sonra "Kendimi öldüreceğim, sorumlusu da sizsiniz" diyerek herkesi korkuttuğunu söyledi.

Üzerinden iki çakı çıktı

Polis, durumun bildirildiğini, olay yerine giden ekiplerin zanlıyı gözaltına aldıklarını belirtti. Polis, zanlı üzerinde yapılan aramada biri 7 diğeri 9 santim uzunluğunda iki adet çakı bulunduğunu ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, kısa bir süreye ihtiyaçları olduğunu belirterek, bir gün tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek, doktor kontrolünden geçirilmek istediğini belirtti.

Talep edilen süreyi onaylayan mahkeme, zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine, ayrıca ceza-i ehliyetinin araştırılmasına emir verdi.