5 köyü gezdi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Karpaz'daki ziyaretlerine dün de devam etti

5 köyü gezdi

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün Karpaz bölgesinde Gelincik, Boltaşlı, Derince, Ziyamet ve Kumyalı’da vatandaşlarla buluşarak Kıbrıs sorunu ve iç konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Karpaz’da yurttaşlarımızla buluşmalarımız devam etti. Gelincik, Boltaşlı, Derince, Ziyamet ve Kumyalı’da sohbetlerimizi sürdürdük; Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden köylerdeki sorunlara; yolların durumundan, sağlık sorunlarına kadar birçok konuda hem konuştuk hem de dinledik. Yurttaşların sorunlarına daha duyarlı bir yaklaşım bekledikleri çok açık...” ifadelerine yer verdi. Akıncı önceki gün de Karpaz bölgesinde Kaleburnu, Sipahi ve Yeni Erenköy'ü ziyaret etmişti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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