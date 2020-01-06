Mutfak yanıyor

Onur ULAĞ
Havaların soğumasıyla birlikte sebze-meyve üretimi seralarda yapılmaya başlandı.
Bu durum fiyatların yükselmesine de neden oldu.
Lefkoşa’da Otobüs Terminali’nde kurulan açık pazarda tezgâhtaki ürünlerin fiyatı cep yakarken, domates 10 ile 12, salatalık 12 liradan satışa sunuldu. Fasulyenin kilosu 17 liraya çıkarken, biber ve kabak da 12 liradan tezgâhtaki yerin aldı.
Brokoli kilosu 8 liradan, enginar da tanesi 5 liradan satışa sunuldu.
Diyalog’a konuşan Pazar esnafı, havaların soğumasıyla üretimin seralarda yapıldığını, dolayısıyla bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi. Üreticiler, gerek gübre gerek elektrik ve su fiyatlarının maliyetleri arttığını belirterek, “Artan maliyetler ürünlerin satışına yansıyor” dedi.
Pazar yerindeki sebze-meyvelerin fiyatları şöyleydi:
Fasulye 17 TL
Brokoli 8 TL
Muz 7,5 TL
Kırmızı Portakal 6 TL
Kaki 25 TL
Üzüm 15 TL
Çilek paket 12 TL
Elma 10 TL
Hurma 15 TL
Ananas 15 TL
Erik 15 TL
Kivi 25 TL
Avokado 3 tane 20 TL
Domates 10-12 TL
Salatalık 12 TL
Pancar 12 TL
Havuç 5 TL
Kolakas 12 TL
Karnabahar 3,5 TL
Patlıcan 12 TL
Kabak 12 TL
Biber 12 TL
Sarma 3,5 TL
Soğan 6 TL
Limon 3,5 TL
Enginar tane 5 TL
Çeri Domates 12 TL
Mantar 30 TL
Hindistan Cevizi 8 TL
Ayva 10 TL
Armut 10 TL
Patates 5 TL
Nar 5 TL
Portakal 5 TL
Mandalina 2,5 TL
Kereviz 5 TL
Marul 2,5 TL
Taze soğan 2,5 TL
Ispanak 2,5 TL