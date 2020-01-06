Mutfak yanıyor

Onur ULAĞ

Havaların soğumasıyla birlikte sebze-meyve üretimi seralarda yapılmaya başlandı.

Bu durum fiyatların yükselmesine de neden oldu.

Lefkoşa’da Otobüs Terminali’nde kurulan açık pazarda tezgâhtaki ürünlerin fiyatı cep yakarken, domates 10 ile 12, salatalık 12 liradan satışa sunuldu. Fasulyenin kilosu 17 liraya çıkarken, biber ve kabak da 12 liradan tezgâhtaki yerin aldı.

Brokoli kilosu 8 liradan, enginar da tanesi 5 liradan satışa sunuldu.

Diyalog’a konuşan Pazar esnafı, havaların soğumasıyla üretimin seralarda yapıldığını, dolayısıyla bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi. Üreticiler, gerek gübre gerek elektrik ve su fiyatlarının maliyetleri arttığını belirterek, “Artan maliyetler ürünlerin satışına yansıyor” dedi.

Pazar yerindeki sebze-meyvelerin fiyatları şöyleydi:

Fasulye 17 TL

Brokoli 8 TL

Muz 7,5 TL

Kırmızı Portakal 6 TL

Kaki 25 TL

Üzüm 15 TL

Çilek paket 12 TL

Elma 10 TL

Hurma 15 TL

Ananas 15 TL

Erik 15 TL

Kivi 25 TL

Avokado 3 tane 20 TL

Domates 10-12 TL

Salatalık 12 TL

Pancar 12 TL

Havuç 5 TL

Kolakas 12 TL

Karnabahar 3,5 TL

Patlıcan 12 TL

Kabak 12 TL

Biber 12 TL

Sarma 3,5 TL

Soğan 6 TL

Limon 3,5 TL

Enginar tane 5 TL

Çeri Domates 12 TL

Mantar 30 TL

Hindistan Cevizi 8 TL

Ayva 10 TL

Armut 10 TL

Patates 5 TL

Nar 5 TL

Portakal 5 TL

Mandalina 2,5 TL

Kereviz 5 TL

Marul 2,5 TL

Taze soğan 2,5 TL

Ispanak 2,5 TL