Maliyet 9,5 milyon

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, tarihi Girne Limanı’nın tamamen erişilebilir bir yapıya kavuşturulacağını ve mevcut tarihi dokusuna uygun malzemeler kullanılarak restore edileceğini belirtti. Bakan Üstel, bedeli 9,5 milyon TL olan ihaleyi alan firmanın çalışmalara Şubat’ta başlayıp 3 ayda tamamlayacağını söyledi.

Üstel, “Turistlerin, tarihi Girne Limanı’nın eski dönemlere ait toplumsal ve düşünsel yaşamdaki iz düşümlerini görebilecekleri bir iyileştirme yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Bakan Üstel yazılı açıklamasında limanın mevcut halinde döşeme kaplamalarında, korkuluklarda, şemsiyelerde, teknelere ulaşım güzergahlarında, oturma gruplarında tamamen bir kargaşanın söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Üstel, “Sürekli açık olan şemsiyelerden dolayı limanın gerçek dokusu algılanamıyor. Bakımsız bina cepheleri, kötü durumlardaki asfalt zemin ve restoranların farklı kotlardaki zemin kaplamaları, farklı oturma grupları ve her işletme tarafından kullanılan farklı aydınlatma armatürleri limanın turizme eşsiz bir atmosfer içinde hizmet etmesini engelliyor. Yapılacak düzenleme ile bu kargaşaya da son verilecek” dedi.

Siyah altın ihraç edilen dönemler hissedilecek

Girne Limanı’nın derin tarihi geçmişi ile Akdeniz’in nitelikli ve cazibesi yüksek bir çekim noktası olduğunu ifade eden Üstel, günümüzde restoran ve otel olarak hizmet veren limanda geçmişte özellikle Kıbrıs’ın siyah altını olarak bilinen keçiboynuzlarını (harup) ihraç edebilmek amacıyla muhafaza edildiği ambarların bulunduğunu anımsattı.

Üstel, “Hedefimiz; turistlere harup ambarlarının bulunduğu dönemlerin tadı hissettirecek bir düzenleme yapmaktır” dedi.

Şubat’ta başlayıp nisanda bitecek

Bedeli 9,5 milyon TL olan ihaleyi alan firmanın şubat ayında çalışmalarına başlayacağını ifade eden Üstel, çalışmaların nisan ayında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığının bölgede iyileştirme çalışmaları süresince ciddi herhangi bir sorunun yaşanmaması için esnaf ve turizmciler ile devamlı temas halinde olacağını da kaydetti.

Üstel, limanda; tarihi gümrük binasının, Kordonboyu rıhtımında bulunan duvarların restore edileceğini, mevcut kullanım alanlarında bulunan tuvaletlerin yenilenerek engelli tuvaletleri ekleneceğini ifade etti.