Bugün başlıyor

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’nin (AKOS) bugün devreye gireceği, seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödemelerinin online yapılabileceği açıklandı.

Haftanın 7 günü 24 saat erişilebilecek olan sistemde ödemelerin, saat 00.00 ile 22.00 arası kabul edileceği belirtildi.

Sistemin tam anlamıyla etkin bir şekilde çalışabilmesi, doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörüldüğü kaydedildi.

AKOS çerçevesinde internet üzerinden harç ödeme kolaylığının sağlanmasıyla birlikte Lefkoşa’daki Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği ve diğer kazalardaki şubelerde bilgisayar yazılım ve donanımının da yenilendiği kaydedildi.

Sistem başladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Araç sahipleri, bu süre zarfında yaşanabilecek herhangi bir sorun ile ilgili şikayetlerini “1300” numaralı telefona veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri önemle rica olunur.

Öngörülen geçiş süresi boyunca internet üzerinden ödemelerde veya mesai saatleri içerisinde hizmet verecek olan Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubelerinde teknik aksaklık yaşanması halinde, araç sahiplerinin gerekli hoşgörüyü göstermelerini rica ederiz.

Sistemin, polis, muayene istasyonları ve Gümrük Dairesi ile entegrasyonu sağlanmasıyla birlikte kurumlar arası seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçları bilgileri paylaşılabilecektir.

Kullanıcılar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi ana sayfasında (www.bub.gov.ct.tr) bulunan “araç kayıt harç ödemeleri” bağlantısını tıklayarak seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödeme işlemlerini yapıldığı sayfaya yönlendirilecektir.

“Plaka no”, “Kimlik No/Şirket NO/Pasaport NO” ve “Ruhsat Kayıt Tarih” bilgileri girildikten sonra, üst menüdeki “Seyrüsefer Borcu Ödeme” ve/veya “Muayene Borcu Ödeme” seçeneklerinden ödenmemiş harç olup olmadığını görülebilecektir.

Mevcut borcun ödemesi için sayfanın sol üst kısmında bulunan, yeşil zeminli “Ödeme Yap” butonu tıklanmalı ve kredi kartı bilgileri doğru olarak girilmelidir.

Araç sahibinin işlemi onaylaması sonrasında ödeme işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Ödeme yapıldığını gösteren belge sisteme kaydedilirken, kullanıcı, belgeyi PDF formatında indirip cihazına kaydedebilecek veya anında bir yazıcıdan çıktısını alabilecektir. Araç sahipleri, harç ödemesi yapılan belgelerin çıktısını, seyir esnasında araçlarında bulundurmaları yasal bir zorunluluktur.”