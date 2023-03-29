‘Bir ihanetin esirleri’

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “1974 Savaş Esirleri Derneği’”nin birçoğu KKTC’de yapılmış toplam 23 söyleşinin görsel-işitsel malzemesini Devlet Radyo Televizyonu RIK’e teslim ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, “RIK’e 23 Dramatik Söyleşi Teslim Etti” başlıklı haberinde Derneğin, toplam 45 saat olan ve çoğunluğu KKTC’de, Girne ve Beşparmaklarda yapılan toplam 23 söyleşiyi RIK’e teslim ettiğini yazdı.

Gazete, Rum esirlerin söyleşi vermek amacıyla ilk kez KKTC’ye geçerek, tutuklandıkları noktalarda söyleşi verdiklerini belirtti.

Söyleşiler bölümünün, “Bir İhanetin Esirleri” isimli belgeselde kullanıldığını belirten gazete, belgeselin prodüksiyonun dernek, Michaelengelo Cinematographic Services şirketi ve araştırmacı Mihalis Yeorgiadis’e ait olduğunu yazdı.

Habere göre Dernek Başkanı Vasos Hristu, arşiv malzemesi ile 93 dakikalık “Bir İhanetin Esirleri” isimli belgeselin, gelecek nesiller için gerek şimdi gerekse ileride değerlendirilmesi adına RIK’e teslim edildiğini ifade etti.

RIK Genel Müdürü Thanasis Tsokos ise bu önemli bağış için derneğe teşekkürlerini sundu ve bu malzemenin 3 önemli belgesel için kullanılacağını ifade etti.