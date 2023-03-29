KKTC’de emeklilik yaşı 65’e yükseliyor

Tasarı dün ilk kez CTP Milletvekili Devrim Barçın tarafından mecliste gündeme getirildi.

Barçın, Maliye Bakanı Alişan Şan'ın Meclis'e yasa tasarısı yolladığını, bu tasarının 2008 öncesi kamuya istihdam edilenlerin mecburi emeklilik yaşını 65 yaş olarak belirlenmesini içerdiğini ifade etti. Maliye Bakanı Alişan Şan ise ortada bir tasarı olduğunu kabul ederek, “Ancak henüz Bakanlar Kurulu’ndan geçmedi” dedi.

Barçın dün Meclis oturumunda “Kamu yönetiminde keyfi uygulamalar” başlıklı konuşma yaptı.

Kamuda sivil hizmet görevlisi ya da asıl ve sürekli kadrolarda çalışanların polislerin aday kadroda atanmaya başladığını dile getiren Barçın, bu kişilerin Emeklilik Yasasından çıkıp sigortalı gibi çalışmaya başladığını kaydetti.

Bunun mağduriyet yarattığını örnekleriyle anlatan Barçın, bu konuda Savcılıkla olan yazışmaların KHK arşivinde bulunmadığını ifade etti.

Bu konuda gerekli araştırmaların yapılmasını isteyen Barçın, bu kişilerin sayısının gittikçe arttığını belirtti.

24 Mart 2023’te Bakan Alişan Şan'ın Meclis'e yasa tasarısı yolladığını kaydeden Barçın, bu tasarıyla 2008 öncesi kamuya istihdam edilenlerin mecburi emeklilik yaşını 65 yaş olarak belirlenmesini içerdiğini ifade etti.

Bunun işsizlik oranını artıracağı görüşünü savunan Barçın, “Bunu sendikalarla konuştunuz mu?” diye sordu.

Şan: Tasarı kuruldan geçmedi

Maliye Bakanı Şan, 65 yaş konusunda not aldığını, konuyu Barçın’la ele almaya hazır olduğunu, bunun henüz Bakanlar Kurulu'ndan geçmemiş bir taslak olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023, 09:46