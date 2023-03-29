Halktan tepki var

Ömer KADİROĞLU

Hükümet ortaklarının oylarıyla kabul edilen ‘Deprem yasası’ çerçevesinde 15 bin liranın üzerindeki maaşlardan kesintiye gidilmesi halktan tepki gördü. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar , ihtiyaç duyulan paranın başka kaynaklardan karşılanması gerektiğini belirtirken “zaten geçim zorlaştı, ayın sonunu zor getiremiyoruz” diyerek geri adım atılmasını istedi.

Vatandaşların önemli bir kısmı ise kesintiye tepkinin nedenini siyasilere olan güvensizliğe bağlıyor. Çoğu insan “göreceksiniz toplanan paralar eğitim ve sağlık için değil başka maksatlar için kullanılacak” diyor. Çok sayıda insan öncelikle lüks tüketimden sağlanan gelirin artırılmasını öneriyor.

Ne dediler…?

Nurettin Gürkut

“Depremle ilgili kaynak yaratmak adına 15 bin TL üzerinde maaş alanlardan yapılacak kesinti bence iyi bir düşünce oldu. 9 ay boyunca kesinti yapılacağı ve bir milyar TL toplanmasının öngörüldüğü açıklandı. Bence bu durum ileride yaşanacak bir felakette kullanılacak bir paranın olması önemlidir. Eğitim ve sağlıkta bu paranın kullanılacağı ifade edildi ve gerçekten bu amaçta harcanırsa, sıkışınca maaş ödemesi için kullanmazlarsa iyi bir düşüncedir. Başka yere harcanırsa da kesinlikle kabul edilir değil ve bir anlam ifade etmez.”

Volkan Yaman

“Deprem ve doğal afetlerde kullanılmak üzere 15 bin TL ve üzeri maaş alanlardan yapılacak kesintiyi ben doğru bulmuyorum. İnsanlar kendilerini aldıkları maaşa göre hazırlıyor ve bir kesinti yapılırsa insanların zora gireceğini düşünüyorum. Zaten insanlarda para varsa gönüllü olarak yardımcı olacaktır. Herkes kendi gönlü ile verirse daha iyi olur diğer türlü zoraki yapılmış olacaktır. Yaratılan kaynağın eğitim ve sağlığa kullanılacağı söyleniyor ancak ben buna pek inanmıyorum.”

Nasıf Sütçüoğluları

“15 bin TL ve üzeri maaş alanlardan yapılacak kesintileri ben doğru buluyorum. Günün sonunda kesintilerden elde edilecek paranın doğru yerlere ve gerekli yerlere harcanması halinde doğru buluyorum. Toplanacak paranın eğitim ve sağlığa harcanacağı söyleniyor ancak parayı aldıktan sonra nereye ve nasıl harcayacaklarının garantisi yoktur.”

Hasan Sırhan

“Maaşlarda yapılacak kesinti olabilir, ancak 9 ay sürecek bir kesinti çoktur. Maaşı kesilen kişiler bu pahalılıkta nasıl geçinecek? Kesilecekse 2 ay 3 ay kesilse bir yere kadar kabul edilir ancak 9 ay çok fazladır. Kesintilerden elde edilecek para ile eğitim ve sağlığa harcanacağı söyleniyor ancak benim buna inancım yoktur.”

Savaş Gökdeniz

“Deprem ve doğal afetlerde kullanılmak üzere 15 bin TL ve üzeri maaş alanlardan belli oranlarda kesinti yapılacağı açıklandı. Kesintilerden elde edilecek paranın amaca hizmet edebilmesi için tüm partilerden oluşan bir komitedeki milletvekillerinin fikir birliğinde kullanılması gerekiyor. Kesintilerden elde edilecek kaynağın eğitim ve sağlığa harcanacağı ifade ediliyor. Kendilerini denetleyecek bir mekanizmanın oluşturulması ile bu paranın doğru yere harcanacağına inanıyorum.”

Cem Yıldız

“Deprem ve doğal afetlerde kullanılmak için kaynak yaratma adına 15 bin TL ve üzeri maaş alanlardan yapılacak kesintiyi doğru buluyorum. Toplanan para doğru yere harcanacaksa kesinlikle buna kimse itiraz etmeyecektir ancak ben eğitime ve sağlığa harcanacak açıklamalarına pek inanmıyorum. Toplanacak para yine bahsedildiği gibi kullanılmayacak ve vatandaşın cebinden zorla alınacak. Bu nedenle paralar hiçbir işe yaramayacaktır.”

Metin Artemel

“Doğal afetlerde kullanılmak üzere 15 bin TL ve üzeri maaş alanların maaşlarından belli oranlarda yapılacak kesintileri pek de doğru bulmuyorum. Eğitime ve sağlığa bu toplanan paranın harcanacağı söyleniyor ancak her yıl eğitime, sağlığa, ulaşıma ve benzeri alanlara bütçeler ayrılıyor madem neden böyle bir kesinti yapılıyor? Kesintilerle toplanacak para tam yerine ulaşacaksa kesilsin ancak benim böyle bir inancım yoktur.”

Ümmühan Gökpınar

“Deprem ve doğal afetlerde kullanılmak üzere 15 bin TL ve üzeri maaş alanlardan yapılacak kesintiyi ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu alanlarda birikim yapmak için çok daha farklı çalışmalar ve kaynak imkânları varken böylesi bir yola başvurmalarını kesinlikle kabul etmiyorum. Büyük kurumların borçlarını toplasınlar da ondan sonra milletin cebindeki paraya göz diksinler. Toplanan paranın eğitim ve sağlığa gideceği söylendi ancak bu işleri zaten bizden topladıkları vergilerle yapmak zorundadırlar. 1999 yılında özel tüketim vergisi getirmişlerdi ancak bu durum da tıpkı diğer geçici dedikleri gibi kalıcı oldu. Düşünmeleri lazım bu insanlar kendilerine niye bize güvenmiyor diye. Ben de bu paraların toplanıp doğru yerlere harcanacağına güvenmiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023, 09:51