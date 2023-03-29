Kaçaklar tutuklandı

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Polis Basın Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin önceki akşam 20.00 ile dün gece 00.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimler kapsamında, kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Üç ilçede kontrol edilen toplam 3 bin 420 araç sürücüsünden 759’u çeşitli suçlardan cezai işleme tabi tutuldu. Ceza uygulanan sürücülerin 170’i aşırı sürat, 7’si alkollü araç kullanma suçlarından rapor edilirken, 45 araç trafikten men edildi. Asayiş denetimlerinde ise 2 kişi ikamet izinsiz olarak KKTC’de bulunmaktan tutuklandı.

Gazimağusa’da bin 340 araç kontrol edildi

Gazimağusa’da, gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, gece kulüpleri, marketler, restoranlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildiği ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 340 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 41’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 191 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı 6 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

Girne’de 290 sürücüye ceza yazıldı

Girne’de, gerçekleştirilen denetimler kapsamında, pansiyonlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam bin 230 araç sürücüsünün kontrol edildiği, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 70’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 290 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.

Güzelyurt ‘ta kaçaklar yakalandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği ikamet izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği tespit edilen 2 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam 850 araç sürücüsünün kontrol edildiği, biri alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 59’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 278 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edildiği,5 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023, 09:44