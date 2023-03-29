Define avcıları yakayı ele verdi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çamlıbel bölgesinde Devlet Su İşleri Dairesinin yakınındaki arazide define bulmak amacıyla kazı yapan 3 kişi ile suç ortakları olduğu belirtilen 2 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 5 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlılardan Cuma Deveci, İbrahim Kaçar, Mehmet Ali Toprak’ın kazı yaparken suçüstü yakalandıkları belirtildi. Devlet Su İşleri Dairesi çalışanı Yılmaz Güneş ve Bilal Horoz’un da diğer 3 zanlının ifadesinin ardından yakalandığı açıklandı.

Bu arada olayla ilgili aranan 6’ncı zanlı H.G. ise dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, zanlılar İbrahim Kaçar, Mehmet Ali Toprak’ın 27 Mart 2023 tarihinde saat 23.30 sıralarında Çamlıbel’de ormanlık alan içerisinde eski eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Polis memuru, yakalanan 3 zanlının ifadesi üzerine suçla bağlantılı Devlet Su İşleri çalışanı Yılmaz Güneş ve Bilal Horoz’un da yakalandığını belirtti. Polis, olay yerinde kürek, kazma, levye ve zanlıların kullanımındaki aracın bulunarak emare alındığını kaydetti.

Soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlıların olay yerine giderken kullandıkları güzergahlara ait kamera görüntülerinin inceleneceğini açıkladı.

Polis memuru, ayrıca alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar ise pişman olduklarını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.