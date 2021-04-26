Umut dünyası kripto paralar

Türkiye'deki yüksek enflasyon, TL'deki değer kaybı ve Coronavirüs salgınının ekonomik etkileri kripto paraların yüksek getirileriyle birleşince kripto para yatırımcısı sayısında patlama yaşandı. Türkiye'de 5 milyon civarında aktif kripto para yatırımcısı olduğu tahmin edilirken son 1 yılda BtcTurk, Paribu gibi popüler Türk kripto para borsalarında da 20-25 katı bulan artışlar yaşandı.

Son günlerde yaşanan olaylar kripto para piyasasını Türkiye'nin gündeminin merkezine oturttu. Önce kripto para platformu Thodex işleme kapandı. Şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise yurt dışına çıktığı belirtildi.

Thodex'in ardından önceki gün de Vebitcoin isimli kripto para borsası finansal zorluklar sebebiyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. MASAK 2 şirketin de hesaplarına bloke koyarken yüz binlerce yatırımcı paralarının akıbetini merak ediyor.

Söz konusu platformlar aslında Türk kripto yatırımcılarının çoğunluğu tarafından bile bilinmiyor. Buna rağmen kapanmaları büyük bir mağduriyet doğurdu. Bu da kripto para alım-satımının Türkiye'de ne kadar yaygınlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı araştırmaya göre Türklerin yüzde 16'sı kripto para alıp sattığını bildirdi. Tabii bu anket usulü yapılan çalışmadan kesin bir rakama ulaşmak mümkün değil. Türkiye'nin popüler kripto para platformları BtcTurk ve Paribu son günlerde yaptıkları açıklamalarda kullanıcı sayılarının 3'er milyonu aştığını belirtti.

Birçoğu meraktan hesap açtı



Tabii birçok kripto para yatırımcısının farklı platformlarda ayrı ayrı hesapları bulunuyor. Bunun yanında meraktan hesap açıp işlem yapmayanlar da var. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda uzmanlar Türkiye'de yaklaşık 5 milyon aktif kripto para yatırımcısı olduğunu tahmin ediyor.Son aylarda ise bu alanda yatırım yapan sayısı yaklaşık 2 katına çıktı. Bunda Coronavirüsün ekonomik etkileri, yüksek enflasyon ve TL'deki değer kaybı etkili oldu. Tabii kripto paralardaki hızlı değer artışı bu gelişmede çarpan etkisi yarattı.Türkiye'deki toplam kullanıcı sayısını yaklaşık olarak tahmin edilse de Türk borsalarının günlük işlem hacmi verileri de artan ilgiyi net bir şekilde ortaya koyuyor.İşlem hacimleri özellikle kripto paralarda büyük fiyat oynaklıkları yaşanan günlerde sert yükselişler yaşıyor ancak son 1 yıldaki işlem hacimlerine bakmak genel trende dair önemli bir fikir veriyor.

16 Nisan'da rekor kırdı

Kripto para veri platformu CoinGecko'da yer alan bilgilere göre bundan tam 1 yıl önce Paribu günlük 16,3 milyon dolarlık işlem hacmine sahipti. Günlük işlem hacmi 16 Nisan 2021'de 2,3 milyar dolarla rekor kırdı. Bugün ise 1,1 milyar dolar civarında.