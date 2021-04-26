Federasyon kırmızı çizgi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa iki devletli çözümü ve konfederasyonu kabul etmelerinin söz konusu olmadığını belirterek “Konfederasyon işgal bölgelerinin ayrı devlet olarak tanınmasını, dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınmaktan çıkmasını gerektirir. Anlaşılacağı gibi böyle bir şey de, Kıbrıs sorununun iki devlet zemininde çözülmesi de kabul edilemez” dedi.

Hristodulidis gayriresmî 5+BM konferansına günler kala Kathimerini gazetesine verdiği özel söyleşide, Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının iki devlet açıklamaları ve son dönemdeki diğer tavırları dikkate alındığında gayriresmî konferansın sonucu açısından bir kötümserlik yaratıyor olmasına karşın Cenevre’ye, gerçekten de başarısızlık olacak yaklaşımıyla gitmenin doğru olmadığını belirtti.

Kıbrıs müzakereleri başından itibaren gözden geçirildiğinde, birçok durumda bu tür görüşmelere hep akıllarında, Türkiye’nin tavrı yüzünden başarısızlık olacağı düşüncesiyle gittiklerini ancak Türk tarafı görüşmelere, kamuoyu önünde yaptığı açıklamalardan farklı düşünceyle katıldığı için hep geri çekilmek zorunda kaldıklarını söyleyen Hristodulidis, şunları ekledi:

“Olgular iyimserlik yaratmıyor olabilir ancak hiçbir şekilde konferansın başarısız olacağı peşin hükmünde olmamalıyız. Çünkü inanıyorum ki başarısızlık, bütün katılımcılar için olumsuz bir şey olur. Aynı zamanda, olası bir başarısızlık için sorumluluk yükleme bizim tarafın öncelikli konusu değildir. Biz olumlu bir sonuç çıkması için tezlerimiz çerçevesinde mümkün olan her şeyi yapmakla mükellefiz. Bizim taraf bu çerçeve içerisinde gayriresmî konferansta ortaya çıkabilecek bir dizi senaryo üzerinde çalıştı diyebilirim.”



Türkiye’nin bir sürpriz yapma ihtimali de dahil bütün ihtimallere karşı hazırlıklı olduklarını söyleyen Hristodulidis, “Türkiye’nin nasıl hareket edeceğini bilemem. Beni, özellikle bu konjonktürde daha çok bizim tarafın nasıl hareket edeceği ve gayriresmî konferansta ortaya çıkabilecek her senaryoya hazırlıklı olma gereği ilgilendiriyor” dedi.“Bütün bunların, Kıbrıs sorununun çözümünde olumlu gelişmeler olmasına yetip yetmeyeceği” sorusuna karşılık, gayriresmî konferanstaki bir başarısızlığın bütün katılımcılar için olumsuz olacağı vurgusunu tekrarlayan Hristodulidis, şöyle devam etti:“Kıbrıs sorununun ancak, bütün müdahil taraflar böyle bir gelişmenin, bugünkü kabul edilemez fiili durumdan çok daha çıkarlarına olduğunu anlarlarsa çözüleceğine inanıyorum. Herkes doğru düşünür ve mevcut durumun belirsizliğini ve genel taleplerinin nasıl karşılanacağını dikkate alırsa Kıbrıs sorununun çözümünün bütün müdahillerin çıkarına olacağı sonucuna kolayca varabilirler.”Konfederasyon sınırında gevşek federasyonu Rum tarafının uzlaşı çözümü olarak gören bir çevre bulunduğu hatırlatılarak, “konmi?” sorusu yöneltilen Hristodulidis, federasyon ile konfederasyon arasında fark olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:“Konfederasyon işgal bölgelerinde ayrı bir devlet tanınmasını, dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınmaktan çıkması şartını gerektirir. Anlayacağınız gibi böyle bir şey de Kıbrıs sorununun iki devlet zemininde çözülmesi de kabul edilemez. Başkan’ın desantralize federasyon önerisi, diğer birçok sebep dışında, devletin işlevselliğinin sağlanması ve Kıbrıslı Türklerin, federal bir devlette kendileriyle ilgili konularda Kıbrıslı Rumların görüşlerini kendilerine dayatma çabasıyla ilgili bazı endişelerini göğüslemek gerekçesiyle yapıldı. Ancak her zaman iki bölgeli iki toplumlu federasyon konuşuyoruz.”