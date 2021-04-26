2041’e kadar geçerli olacak 

Özgül Gürkut MUTLUYAKALI

Mehmetçik Belediyesi sınırlarındaki yerleşim yerlerini planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla başlatılan imar planı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Planın Ağustos sonunda yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Bölge halkının katılımıyla danışma toplantısı yapılan Mehmetçik İmar Planı (MİP) Tasarısına yönelik itiraz ve görüşler için 27 Mayıs’a kadar süre var.

Sınırları içinde, Girne bölgesinin ardından KKTC’nin en çok turistik yatak kapasitesine sahip ikinci bölgesi olan Bafra’nın da bulunduğu Mehmetçik Belediyesi, bölgeyle ilgili düzenlemeler içeren Bafra Emirnamesi ve Kumyalı’yı da kapsayan Karpaz Emirnamesi’nin ardından plana kavuşmaya hazırlanıyor.

Çarpık ve plansız yapılaşmayı önlemek amacıyla 2015’te yürürlüğe giren Ülkesel Fizik Plan uyarınca 2017’ye kadar tüm bölgelerin imar planlarına kavuşması hedefi tutturulamasa da Mehmetçik Belediyesi imar planı çalışmasını 2018’den beri sürdürüyor.

KKTC’deki 5 Cittaslow (sakin şehir) belediyeden biri olan Mehmetçik Belediyesi için, Cittaslow felsefesine uygun şekilde sürdürülebilir yapılaşma ve çevre politikalarıyla hazırlanan Mehmetçik İmar Planı, beldenin 2041’e kadarki yol haritasını içeriyor.



Bölgede planlı gelişimi hedefleyen imar planı, turistik Bafra dışındaki köylerdeki yapılarda 3 kat sınırı öngörüyor.

Sarıçizmeli: Yasakçı değil çözümcü bir plan…

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik, Bafra, Kumyalı, Çayırova, Pamuklu, Balalan’ı kapsayan Mehmetçik İmar Planı hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, planın pratik, esnek ve çözümcü olmasına önem verdiklerini belirterek “Yasakçı değil çözümcü bir plan olmasına gayret ediyoruz. Sürdürülebilir ve çevrenin dokusunu bozmayacak kontrollü bir yapılaşma hedefliyoruz” dedi.

Danışma toplantısında planın, bölgedeki vatandaşların bilgisine sunularak görüş ve önerilerinin alındığını kaydeden Sarıçizmeli, 27 Mayıs’a kadar belediyeye veya Şehir Planlama Dairesi’ne görüş ve önerilerin bildirilebileceğini ifade etti.

Birçok belediye çalışma başlatmadı

Birçok belediye farklı sebeplerle imar planı için çalışma başlatmazken veya başlatamazken Mehmetçik Belediyesi’nin uzun zamandır bu yöndeki çabalarını sürdürdüğünü anlatan Cemil Sarıçizmeli, ülkenin en büyük sorunlarından birinin çarpık ve plansız yapılaşma olduğuna işaret etti.

Sarıçizmeli, bunun çevreye ve yaşama negatif etkilerine dikkat çekerek eğer kontrol edilemezse ciddi gelecek kaygısı yaratacağını, bunun örneğinin Girne’de yaşandığını, imar planının Girne kaybedildikten sonra yürürlüğe konulduğunu söyledi. Aynı şekilde Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’nin de kaybedilmiş bölge göründüğünü kaydeden Sarıçizmeli, bu bölgelerin altyapı, üst yapı ve çevre gelişimi açısından birçok sorun barındırdığını ifade etti.

5 yılda bir revize edilecek

Sarıçizmeli, 20 yıllık öngörüyle hazırlanan Mehmetçik İmar Planı’nın 2041 yılına kadar yürürlükte kalacağını ancak 5 yılda bir veya ihtiyaç duyuldukça revize edileceğini açıkladı.

KKTC’nin yüzde 60’ında imar planı var

Öte yandan Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’dan alınan bilgiye göre, KKTC yüzölçümünün yüzde 60’ında imar planı var. Bazı bölgeler için de emirnameler yürürlükte.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 10:24