Ne olacak şimdi?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, 'Mustafa Akıncı'nın verdiği harita nerede?' şeklindeki açıklamasına “Zarf içerisinde Okan Donangil’e verdim” diyerek karşılık veren eski müsteşar Gürdal Hüdaoğlu’nun söylemleri yalanlandı.

Diyalog’a konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Hüdaoğlu’nun açıklamasından haberi olduğunu ancak haritayı henüz görmediğini ifade etti.

Cenevre’den Diyalog muhabirine telefonla ulaşan müsteşar Okan Donangil ise kendisine harita verilmediğini söyledi.

Donangil, “Bana haritayı zarf içerisinde verdiğini iddia ediyor. Devletin bu kadar önemli bir belgesi zarf içerisinde nasıl verilebilir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları da haritanın verildiğine dair iddianın doğru olmadığını belirtti.

Cenevre öncesi harita krizi

Kıbrıs’ta çözüm için müzakere zemini hazırlamak amacıyla Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayri resmi toplantı yarın başlıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak toplantılar için bugün ülkeden ayrıldı. Tatar, bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek, ardından Cenevre’ye doğru yola çıkacak.

Ancak Cenevre öncesi harita krizi çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Crans Montana’da masaya koyduğu haritayı görmediğini, nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a cevap veren Gürdal Hüdaoğlu haritayı verdiğini iddia etti.

Hüdaoğlu: Haritayı teslim ettim

Cumhurbaşkanlığı eski Müsteşarı Hüdaoğlu, “Bu haritayı Sayın Tatar’ın müsteşarı Okan Donangil’e bizzat zarf içerisinde ben teslim ettim. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görevimi tamamlayıp Sayın Okan Donangil’e devrederken, konunun hassasiyetini belirttim” açıklamasına bulundu.



Hüdaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görevimi tamamlayıp Sayın Okan Donangil’e devrederken, konunun hassasiyeti nedeniyle haritayı, ne olduğunu belirterek kapalı bir zarf içinde şahsen verdim. Bu arada devletin devamlılığı ilkesi gereği, Crans Montana dahil olmak üzere Sayın Akıncı dönemine ait tüm tutanaklarla belgeler de eksiksiz biçimde Cumhurbaşkanlığı arşivine kaydedilmiştir.

Tatar: Harita bana ulaşmadı

Bu gelişme üzerine görüşüne başvurulan Tatar, henüz haritayı görmediğini söyledi.

Diyalog’un ‘Eski müsteşar Hüdaoğlu, haritayı Cumhurbaşkanlığı Müsteşarına verdiğini söylüyor, Haritayı gördünüz mü” sorusuna şu karşılığı verdi:

“Evet, eski müsteşar bir açıklama yapmış ama haritayı görmedim. Bakmadın daha, ulaşmadı bana…”

Donangil Cenevre’den aradı, ‘Harita almadım’ dedi

Gürdal Hüdaoğlu’nun ‘Haritayı bizzat teslim ettim’ açıklaması üzerine Diyalog muhabirine telefonla ulaşan Müsteşar Okan Donangil ise kendisine harita verilmediğini söyledi. Cenevre’de bulunan Donangil, “Hüdaoğlu’nun paylaşımını öğrendikten sonra kendisini aradım. ‘Bana harita vermedin’ dedim” şeklinde konuştu. Donangil şunları söyledi:

Bana haritayı zarf içerisinde verdiğini iddia ediyor. Devletin bu kadar önemli bir belgesi zarf içerisinde nasıl verilebilir. Bunun kilit altında muhafaza edilmesi gerektiğini Hüdaoğlu’na da söyledim. Bana verilmiş herhangi bir harita yoktur.

Akkurt: Arşivde yok

Cumhurbaşkanlığı Basın-Yayın, Araştırma, Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt açıklama yaparak, "Harita Cumhurbaşkanlığı arşivinde yok" dedi. Akkurt, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

Hüdaoğlu tarafından, Donangil’e söz konusu harita verilmediği gibi, Akıncı döneminde gerçekleşen müzakerelerle ilgili pek çok tutanak ve belge de Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunmamaktadır. Hüdaoğlu tarafından iddia edilenin aksine arşiv belgeleri kapalı zarf içerisinde birilerine verilemez. Bunların imza karşılığında verileceği ve kayıt altına alınacağı yer Cumhurbaşkanlığı arşividir.