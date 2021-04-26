banner493

Hrisostomos, kısıtlamalara uymayacaklarını açıkladı

Hodri meydan

Hrisostomos, kısıtlamalara uymayacaklarını açıkladı
banner432

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, bugün başlayacak ve paskalya haftasını da kapsayacak iki haftalık tam kapanmada Rum yönetiminin getirdiği bazı kısıtlamalara uymayacaklarını belirtti “Hadi bütün polis gelsin” dedi.
Rum radyosu II. Hrisostomos’un, Rum Sağlık Bakanı’nın, neden kiliselere 50’den fazla kişinin girmesine izin verilmediği sorusuna cevap vermediği için öfkelendiğini duyurdu.

banner499
Doktorların, maske takan ve mesafe kuralına uyana virüs bulaşmaz tezlerine de atıf yapan Hrisostomos “Kilise çok katı, hükümetin koyduğu yasa ve çerçeveye uyar, kimseden korkmaz. Hadi bütün polis buraya gelsin” dedi.
II. Hrisostomos, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi, ölmesi, gömülmesi ve yeniden canlanması seremonilerinin canlandırıldığı “kutsal hafta”nın son günü olan ve Hz. İsa’nın dirildiğine inanılan Pazar akşamı için saat 21.00’e kadar esnetilen sokağa çıkma yasağına da uymayacaklarını “Geleneğe uyacağız. Diriliş ayinini gece yarısından sonra icra edeceğiz” diyerek açıkladı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Bir günde iki eylem 
Bir günde iki eylem 
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner455

banner460