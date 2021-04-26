Eyleme tepki gösterdi: ‘Büyük duyarsızlık’

Pandemi Hemşiresi Oğuz Köse, cumartesi günü yoğun kalabalıkla gerçekleştirilen Federasyon Mitingine tepki gösterdi. “Sadece pandemi bölümlerinde değil, tüm sağlık kuruluşlarında hastanelerde çalışan sağlıkçılar ağır çalışma saatleri altında ezilirken, sizler bu kadar duyarsız olamazsınız” ifadelerini kullandı.

Oğuz’un sosyal medya paylaşımı şöyle:

Öncelikle eski bir sendikacı olarak; eylem, grev yapmak Anayasal bir haktır. Buna normalde,

hiçbir zaman itirazım olmaz hatta haklı bulduğum eylemlere desteğim de her zaman vardır.

Ama her gün vaka sayısında bir rekor kırılırken yüzleri salona, binleri meydana toplamak pek akıl karı görülmüyor.

Sadece pandemi bölümlerinde değil, tüm sağlık kuruluşlarında hastanelerde çalışan sağlıkçıların ağır çalışma saatleri altında ezilirken, sizler bu kadar duyarsız olamazsınız!!!



Hani anlarım ülkemin yüzde 65-70’i hastalığı atlatıp sürü bağışıklığı sağlanır,Hani anlarım bu hastalığın tedavisi bulunur ve hayat normale döner...Ama hala daha bunların tek biri dahi gerçekleşmiş değildir,İktidarı da, muhalefeti de ekonomik anlamda ülkemizin bir kapanmayı daha kaldıramayacağını söylüyor.Ekonomik anlamda herkes iflasın eşiğine geldiği şu zamanda ve hatta birçok asgari ücretli, sosyal yardımlarla ayakta durabiliyorken,Sağcısı ve solcusuyla bu yaptığınız sivil toplum örgütlerine ve siyasilere yakışıyor mu?Yarın bu toplanmalarla ülke kapanmaya giderse bunun hesabını kim ödeyecek?