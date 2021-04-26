Rum tarafı uzlaşmaz

3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, Crans Montana’dan sonra artık Kıbrıs konusunda yeni bir evreye geçilmiş olduğunu ifade ederek “Bana göre Kıbrıs’la ilgili uluslararası örgütler, ülkeler ve özellikle Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler tarafından yapılması gereken 2 Devlet gerçeğinin kabul edilerek bu iki Devleti işbirliği içine sokacak bir antlaşmanın sağlanmasına katkı koymaktır” dedi.
Başlıca sebebi haksızlıklar
Rum tarafına verilen haksız desteğin yıllardır Kıbrıs’ta bir anlaşma olmamasının başlıca sebebi olduğunu söyleyen Eroğlu, “Rum tarafı haksız bir şekilde Kıbrıs’ın tümünün hükümeti olarak kabul edildiği sürece 1974 öncesine dönüş hayalinden vazgeçmeyecektir. Ancak hal böyleyken dünyanın bazı önde gelen ülkelerinin işine öyle geliyor diye biz, 50 yıl daha kendimizi Rumlarla federasyon görüşmeye mahkum edemeyiz” ifadelerini kullandı. Eroğlu, “Cenevre’den bir sonuç çıkmazsa ise, ki ben Rum tarafının uzlaşmazlığının devam etmesi nedeniyle çıkacağına inanmıyorum; derhal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için Türkiye ile tam bir uyum içinde çalışılmaya başlanmalıdır. Birlik olursak bunun başarılabileceğinden eminim” diye konuştu. Derviş Eroğlu, Türkiye ve KKTC heyetlerine Cenevre’de başarılar da diledi ve “Doğru yoldadırlar ve tam desteğimiz kendileriyledir” dedi.