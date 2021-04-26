Rum tarafı uzlaşmaz

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmazlığını sürdürmesi nedeniyle Cenevre’den bir sonuç çıkacağına inanmadığını söyledi. Ofisinden yapılan açıklamaya göre 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu 27-29 Nisan tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak beş artı bir gayriresmî Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Eroğlu, Rum tarafının Crans Montana’da bir kez daha çözümü reddettiğini belirterek “Annan Planı’nda olduğu ve 28 Mayıs 2004’te BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Annan raporunda belirtildiği gibi Rumlar aslında bir çözümü reddediyorlar” dedi. 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum tarafının Türk askerinin adadan çıkarıldığı Türkiye’nin garantörlüğünün sıfırlandığı, 1974 öncesine dönüşün önünün açıldığı çözümü istediğini kaydederek, bunu elde edecekleri bir çözüm şekli ortaya çıkmadığı sürece tüm süreçleri çökerteceklerini söyledi. Eroğlu, “Dünya mademki kendilerine bir yaptırım uygulamıyor, Kıbrıs Türkü’nü cezalandırmaya devam ediyor neden yapmasınlar ki? Dolayısı ile iş bize ve Anavatan Türkiye’ye düşer” ifadelerini kullandı.3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, Crans Montana’dan sonra artık Kıbrıs konusunda yeni bir evreye geçilmiş olduğunu ifade ederek “Bana göre Kıbrıs’la ilgili uluslararası örgütler, ülkeler ve özellikle Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler tarafından yapılması gereken 2 Devlet gerçeğinin kabul edilerek bu iki Devleti işbirliği içine sokacak bir antlaşmanın sağlanmasına katkı koymaktır” dedi.

Başlıca sebebi haksızlıklar

Rum tarafına verilen haksız desteğin yıllardır Kıbrıs’ta bir anlaşma olmamasının başlıca sebebi olduğunu söyleyen Eroğlu, “Rum tarafı haksız bir şekilde Kıbrıs’ın tümünün hükümeti olarak kabul edildiği sürece 1974 öncesine dönüş hayalinden vazgeçmeyecektir. Ancak hal böyleyken dünyanın bazı önde gelen ülkelerinin işine öyle geliyor diye biz, 50 yıl daha kendimizi Rumlarla federasyon görüşmeye mahkum edemeyiz” ifadelerini kullandı. Eroğlu, “Cenevre’den bir sonuç çıkmazsa ise, ki ben Rum tarafının uzlaşmazlığının devam etmesi nedeniyle çıkacağına inanmıyorum; derhal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için Türkiye ile tam bir uyum içinde çalışılmaya başlanmalıdır. Birlik olursak bunun başarılabileceğinden eminim” diye konuştu. Derviş Eroğlu, Türkiye ve KKTC heyetlerine Cenevre’de başarılar da diledi ve “Doğru yoldadırlar ve tam desteğimiz kendileriyledir” dedi.