Doktorlar ikiye bölündü

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin, Lefkoşa’da önceki akşam 3 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen “Federasyon Yolunda Birlikte” mitingine katılarak destek vermesi, diğer sağlık örgütlerinden ve bazı doktorlardan tepki gördü. Tabipler Birliği, toplum sağlığını riske atmakla suçlandı.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, "Doğru mu böyle bir dönemde bunu yapmak? Umarım bu sorumsuzluk 14 gün sonra faiziyle geri gelmez” diyerek tepkisini ortaya koyarken, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu KTTB yönetimini istifaya çağırdı. Doktorlar Cansel Bayraktaroğlu Öztekinler, İlker İpekdal, Erkut Aşıcıoğlu da oluşan kalabalığın Mayıs ortası gibi vaka artışına neden olacağını belirtti.

KTTB Başkanı Özlem Gürkut da yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Gürkut, "Biz hekimlerin işi yaşamı korumak, ‘barıştan yana’ olmaktır" dedi...”

Ne dediler…?

Erol Uçaner (Pandemi Hastanesi Başhekimi)

“Maskenin sizi koruması için sosyal mesafenin de 1,5 hatta mutant virüslerde 2 metre olması gerektiği bilimsel olarak ispatlı.

Kıbrıs sorunu dün çözüldü bu mitingle... Tebrikler…

Biz gece yarıları yatak düzenleyelim,

Personel 36 saat evine gidemesin,

Pozitif ve temaslılar için herkes alarma girip su içecek vakit bulamadan çalışsın...

Doğrumu böyle bir dönemde bunu yapmak?

Çağrı yapan herkesi tebrik ederim...

Hastaların sağlık yönünden yaşadıklarını içeride görseniz ne demek istediğimi anlardınız...



Umarım bu sorumsuzluk 14 gün sonra faiziyle geri gelmez...”

Remzi Gardiyanoğlu (Serbest Çalışan Hekimler Birliği)

“KTTB yönetimi derhal istifa edip Olağanüstü Genel Kurul kararı almalıdır. Yoksa önümüzdeki günlerde yaşanacak olanlar tüm hekimlerin birliği olan bir meslek örgütüne zarar verecektir. Benden söylemesi.”

İlker İpekdal (Doktor)

“Bugün (Pazar) evinde kal çocuk,

Denize gitme, doğaya çıkma!

Çünkü dün (önceki gün) bilim dışardaydı...”

Cansel Bayraktaroğlu Öztekinler (Doktor)

“KKTC Covid-19 ile mücadelede 23 ve 24 Nisan sonuçları 14 gün sonra yani Mayıs’ın ilk hafta sonundaki vaka artışları ile tarihe geçecek...”

Erkut Aşıcıoğlu (Doktor)

“Yasalar gereğince KKTC sınırları içerisinde mesleğini icra etmek için tüm hekimlerin üyesi olma zorunluluğu olan ve benim de üyesi olduğum Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin dünyayı ve ülkemizi sarsan pandemi döneminde toplum sağlığı yerine siyaseti tercih ettiği eylemde şahsımı temsil etmediğini tüm kamuoyu ile paylaşırım.”

Özlem Gürkut (KKTB Başkanı)

“Bazı kesimler KTTB’nin yapılan eyleme desteğinin siyasi ve hekimleri bölücü olduğunu iddia etti.

Ancak Kıbrıs’ta yaşayan, kundaktan en yaşlısına kadar herkesi hatta doğmamış çocukları bile ilgilendiren, var oluşunu belirleyen Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda sadece çoğunluğu “çocuğuna iş veya kendisine siyasi makam talebi ile siyasi partili olan” bir kesimin söz söylemesi ve örneğin hekimlerin ve hekim örgütlerinin susması ciddi bir hatadır. Ayrıca bu gibi bir duruş sergilemeyi “siyaset yapma” olarak algılatmaya çalışmak da ucuz bir algı operasyonudur. Aklı ve fikri olan herkesin yaşama dair konularda bir siyaseti ve duruşu olması da sorumluluğudur. BM parametrelerindeki federasyon modeli, iki kesimli ve iki toplumun sayısal değil siyasi eşitliğine dayalı bir modeldir ve bunu bugüne kadar Denktaş Bey dahil tüm liderlerimiz müzakere etmiştir. Daha önemlisi uluslararası hukukun içinde yer alabileceğimiz (yani diplomamızın, pasaportumuzun, spor kulüplerimizin, sivil toplum örgütlerimizin vs. tanınacağı) toplum olarak bir statüye sahip olabileceğimiz tek model de budur.

Bu çözüm modeline destek vermek sağlığın da, ekonominin de, sosyal, hukuksal, kültürel birçok sorunun da aşılabilmesinin anahtarıdır. Bu nedenle hekimlerin ve örgütlerinin böylesi önemli bir konuda görüşü olması ve topluma yönlendirici olması görev bilinmelidir.

Dahası biz hekimlerin işi yaşamı korumak, “barıştan yana” olmaktır.

Kıbrıslı Türk hekimler ise ezelden beri toplumumuza liderlik etmiştir. Doktor Küçük’ler, Nalbantoğlu’lar ve Eroğlu’lar da bu ülkenin hekimleridir.”

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 10:45