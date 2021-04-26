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Bir günde iki eylem 

Güneyde iki hafta sürecek ‘tam kapanma’ Rum halkını sokağa döktü

Bir günde iki eylem 
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Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Coronavirüs vakalarındaki artış üzerine açıkladığı iki haftalık tam kapanma bugün başlıyor. Birçok kısıtlamayı öngören ve 9 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmaya karşı olan Rum halkı dün iki kez eylem yaptı.
Lefkoşa’da toplanan yüzlerce kişi sabah saatlerinde Rum Başkanlık Sarayı önünde toplandı. Kendilerini “Hristiyan Direnişçiler” olarak adlandıran bir grup, çeşitli sloganların bulunduğu pankartlar açtı ve zorunlu aşılara karşı broşürler dağıttı. Buradaki eylem olaysız tamamlandı. 

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Halk akşam saatlerinde ise Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde toplantı. Orada başlayan ve resmi radyo TV Kurumu RİK önünde devam eden protestoya yüzlerce kişi katıldı. 
Protestocular açıklanan kısıtlama önlemlerine ve aşılamaya tepkilerini  pankart ve sloganlarla gösterdi. 
Rum hükümetinin artan Coronavirüs vakaları nedeniyle aldığı tam kapanma kararı bugün yürürlüğe giriyor. 

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 10:49
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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Allah Allah bizim yeni düzendiler hiç takip etmiyormusunuz kapanın kapanin

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