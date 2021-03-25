Üreticilerin dikkatine

Genel Tarım Sigortası patateste dolu zararları için itiraz kabul ediyor

Üreticilerin dikkatine
banner432

Genel Tarım Sigortası Fonu, Yeşilköy ve Ziyamet köylerinde doludan zarar gören sonbahar patates ürünü konusunda itiraz kabul ettiğini duyurdu.
Fon Müdürü İpek Kızılduman’ın açıklamasına göre; 20 Kasım 2020’de meydana gelen doludan zarar gören Ziyamet ve Yeşiköy’deki üreticilerden, mağduriyetlerinin giderilmesi için “Bitkisel üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” kuralları çerçevesinde 26 Mart Cuma gününe kadar itiraz aldıklarını bildirdi.
İtiraz şekillerinin aslı listelerindeki duyuruda belirtildiğini kaydeden Kızılduman, itirazların, Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılması gerektiğini açıkladı.

Cypfruvex ürün bedellerini ödedi
Öte yandan Cypfruvex İşletmecilik Ltd., 2020 - 2021 narenciye sezonunda üreticilerden satın aldığı greyfurt, kırmızı greyfurt, limon ve Yafa portakal ürün bedellerinin tamamının dün itibariyle ödendiğini bildirdi.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ’ın yaptığı açıklamaya göre; ödeme, ilgili üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı. Hesabı olmayan üreticiler ise Cypfruvex’e müracaat ederek paralarını alabilecek. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Atina’da ortak kutlama
Atina’da ortak kutlama
  1. GÜNEY

banner471

banner459

banner465

banner460