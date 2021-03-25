Partilere bilgi veriyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantıları kapsamında dün Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu ve Girne Milletvekili Erek Çağatay’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre öncesi bilgilendirme toplantılarına TDP, YDP ve DP heyetleri ile devam edecek.

Günay’ı kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre, ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bankacılık sektörünün KKTC ekonomisine yönelik yapabilecekleri ve kredi faizlerinin düzenlenmesi konuları değerlendirildi.