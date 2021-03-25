Yol haritası oluşturulmalı



Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), hellim konusunda, “siyasi hesapların bir kenara konmasını, sorunların teknik olarak ele alınıp, üreticilerin haklarının korunacağı, belirsizliğe yer vermeyen, sağlam bir hukuki zemine dayandırılan yol haritası oluşturularak çözülmesini” talep etti.

KTSO yazılı açıklamasında, ülkenin en önemli ekonomik ve kültürel değerlerinden biri olan hellimin, Avrupa Birliği’ndeki coğrafi işaret tescili süreci ve Yeşil Hat üzerinden Avrupa’ya ihracat konuları nedeniyle yeniden gündeme geldiğine işaret etti.

Son zamanlarda kamuoyuna yansıyan açıklamalar ve haberlerin, hellimin Avrupa Birliği’ne ihracatının yakında başlayacağını müjdelese de, yıllardır devam eden bu süreçte kazanılan tecrübeler nedeniyle Odanın gelişmelere temkinli yaklaştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kıbrıslı Rumlar, hellim coğrafi işaret tescili başvuru sürecini 2007 yılında başlatmış, hellimin yalnızca ‘Halloumi’ adıyla tek taraflı olarak tescil edilmesini sağlamak için lobi faaliyetleri sürdürmüştür. Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 2007 yılından beridir Kıbrıslı Türk üreticilerin haklarını korumak, üreticilerimizin Avrupa Birliği pazarına erişebilmesini sağlamak amacı ile coğrafi işaret tescili süreçlerine etkin bir şekilde müdahil olmuştur.

14 yıllık zaman dilimi içerisinde Kıbrıslı Türklerin haklarının bir oldu bitti ile gasp edilmemesi adına gerek Güney Kıbrıs’ta gerek ise Avrupa’da hukuk mücadeleleri sürdürülmüş, KKTC ve TC’de coğrafi işaret tescil başvuruları yapılarak önemli ekonomik kazanımlar elde edilmiştir. Türkiye’de elde edilen hellim coğrafi işaret tescili sayesinde, Türkiye pazarında hellim adı altında satılan tüm ürünlerin KKTC’de üretilmesi sağlanmıştır.

Tüm bu adımlar dört KKTC Cumhurbaşkanı, hükümetler, kamu görevlileri, üreticiler ve Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Hayvancılar Birliği, Çiftçiler Birliği gibi paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde sürdürülmüştür.”

Gelinen noktada, verilen sözlere rağmen, ilk önce Avrupa’daki hellim tescilinin tamamlanması, sonrasında ise ilgili diğer düzenlemelerin taahhüdünün yapılmakta olduğu belirtilen açıklamada, Annan Planı ve sonrasında olduğu gibi Kıbrıslı Türklere gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan sözler verilerek, bazı tavizler istendiği ifade edildi.

İşlenmiş gıdaların Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden Güney Kıbrıs’a veya Avrupa’ya ihraç edilmesi önünde herhangi bir yasal veya teknik engel bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, ancak Rum yönetiminin tek taraflı olarak işlenmiş gıdaların ihracatını yıllardır engellediği, helva ve tahin ürünleri AB gıda güvenliği ve sağlık standartlarına sahip olmasına rağmen Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihracatının yapılamadığı bu hususun Avrupa Birliği’nin raporlarına da yansıdığı kaydedildi

Ledra Palace’ta hellim açıklaması

Öte yandan Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası bugün saat 12.30’da Ledra Palace Sınır Kapısı önünde hellimin tescili konusunda basın açıklaması yapacak.

Açıklamada, Kıbrıslı Türklerin en önemli sosyo-ekonomik değerinden biri olan hellimin, aynı zamanda ülkede yaşayan 55 binden fazla insanı doğrudan etkilediği ve ihracatın yüzde 37,5’ini oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, etkinliğin hellimin Kıbrıslı Türklere de ait olduğunu tüm dünyaya duyurmak için yapılacağı da vurgulandı.