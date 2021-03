Kuzeyde 48, güneyde 293 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 48, Güney Kıbrıs’ta 293 vakaya rastlandı, 2 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 bin 296 test yapıldığını ve 15'i yerel 48 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tedavisi tamamlanan 38 kişi de taburcu edildi.

Açıklamada, 10 kişinin hava yolu ile yurt dışından ülkeye geldiği, 23 kişinin de daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu belirtildi, bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi. Açıklamada, 15 kişinin ise yerel vaka olduğu bildirildi.

Vakalardan 9 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi de Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Terminal-1, Hamitköy-1 / Göçmenköy-1, K.Kaymaklı-6

Girne: Dikmen-1

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez- 1, Kaliland Bölgesi -1, Karakaşlı Bölgesi-1

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-1 / Şahinler-1.

KKTC’de toplam test sayısı 697 bin 370’e, vaka sayısı da 4 bin 180’e çıktı. Bugüne kadar iyileşip taburcu olan 3 bin 722 kişi var.

Tedavisi devam eden 433 hastadan 69’u Pandemi Merkezi’nde, 360’ı Pandemi otellerinde, 4’ü de yoğun bakımda bulunuyor.

Ülkede bugüne kadar Covid-19 nedenli 24 can kaybı oldu.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde Coronavirüs nedeniyle 2 can kaybı daha meydana geldi, 293 de yeni vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 70 ve 75 yaşlarında 2 erkek hasta hayatını kaybetti.

Güneyde dün yapılan 37 bin 486 testten 293'ü pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 43 bin 286'ya yükseldi. Yeni tip Coronavirüs hastası 2 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kayıpları 248'e ulaştı.

Dün itibarıyla tedavi gören hasta sayısı 211, durumu ciddi olanların sayısı da 47 olarak açıklandı.

Yoğun bakım servisindeki Covid-19 hastası yaşamını yitirdi

Beyin kanaması geçirdi

Sağlık Bakanlığı, Pandemi Hastanesi yoğun bakım servisinde Covid-19 tanısıyla tedavi gören 52 yaşındaki isminin baş harfleri E.İ.K olan erkek bir hastanın, beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “Aseptomatik Covid-19 tanısıyla takip edilirken akut sebrovasküler olay geçiren hasta, akut sebrovasküler olayın komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmiştir” denildi.