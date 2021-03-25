Masrafları üstlendi

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor ve hemşirelere verilen ücretsiz yemek hizmeti dün itibariyle sonlandırıldı.

Yemek hizmetinin durdurulması sağlık çalışanlarının tepkisine neden olurken, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) devreye girdi. KTOB, sağlık çalışanlarının aylık 690 bin TL tutarındaki yemek masrafını üstleneceğini duyurdu.

KTOB Başkanı Dimağ Çağıner, KITOB, pandemide görevli sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanmamasına yönelik alınan kararı eleştirdi. Çağıner, Yönetim Kurulu olarak bunu karşılayacaklarını duyurdu.

Çağıner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: “KITOB Yönetim kurulu kararı; pandemi de çalışan sağlık çalışanlarımızın görevleri sırasındaki temel ihtiyaçlarının karşılanmaması doğru değildir. Pandemi için hizmet veren sağlık çalışanları ülkemiz için çok değerlidir. Devletimizin sağlık çalışanlarına sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Alınan karardan dönülmemesi halinde KITOB olarak pandemide çalışan sağlık çalışanlarımızın görevde bulundukları süredeki yemek ihtiyaçlarını karşılamak için şeref duyarak hizmet etmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

Ücretsiz yemek hizmeti bitti

Maliye Bakanlığı önceki gün yayınladığı genelgeyle 24 Mart 2021 tarihinde sabah 152, öğlen 200, akşam 159 kişiye sağlanan ücretsiz yemek servisinin sonlandırılacağını duyurmuştu.

Yemek hizmetinin durdurulması tepkilere neden olurken, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, sağlık çalışanlarına yönelik yemek servisini durdurulması kararının tüzük ve yasalar çerçevesinde alındığını belirtmişti. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgeçmen ise karardan dönülmesini istemişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 11:11