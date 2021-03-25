‘Başarı tesadüf değil’

Başbakan Ersan Saner katıldığı bir televizyon programında, “KKTC’yi daha iyi duruma getirmek için uğraş içinde olduklarını” belirterek, göreve geldikleri üç aylık sürede, ekonominin lokomotifi yükseköğretim ve turizmi canlandırmak için planlamalar yaptıklarını, Türkiye ile dört anlaşma, bir mali işbirliği protokolü imzaladıklarını kaydetti ve tüm bu başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

Saner, ülkeye önceki gün itibariyle 7 bin 800 yükseköğretim öğrencisinin geldiğini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu planın sistematik bir şekilde işlediğini belirterek, yükseköğretim toparlandığı anda çarşıda da hareket başlayacağına inanç belirtti.

Türkiye ile çok ciddi altyapı yatırımlarına başladıklarını, yarım kalan projelerin tamamlanacağını, Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir hastane, Gazimağusa’ya da yeni bir sanayi bölgesi yapılacağını ifade eden Başbakan Saner, hükümette ise bir sıkıntının olmadığını, kabine değişimiyle ilgili söylentileri duyunca da “gülüp geçtiğini” dile getirdi.

Başbakan Ersan Saner, Covid-19 sürecinin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini, dünyanın önde gelen büyük devletlerinin de yoğun etkilendiğini anlattı. Saner, ancak aldıkları tedbirler sayesinde KKTC’de, göreceli olarak diğer ülkelere göre Covid sürecinin daha hafif atlatıldığını, enfekte ve ölüm vakalarının diğer ülkelere göre daha az yaşandığını dile getirdi.

“Elektronik bileklik kimleri kapsayacak?”

Elektronik bilekliği önceki gün Meclis’te muhalefet parti başkanları ve milletvekillerine tanıttığını aktaran Başbakan Saner, elektronik bileklikle Avrupa kıtasında bu sistemi kullanacak ilk ülke olacaklarını vurguladı.

Bu sistemin ev karantinası ve otellerde kapalı grupların konaklamasında kullanılacağını ifade eden Saner, bu ikisini paralel götürmek için çalıştıklarını kaydetti.

“Ekonomide çarkların dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz” diyen Başbakan Saner, üç aydır görevde olduklarına işaret ederek, Covid-19’dan dolayı kapalı dönemde önemli adımlar attıklarını, rast gele başarı elde etmediklerini vurguladı.

“Türkiye’den 100 bin doz aşı geldi”

Başbakan Ersan Saner, Türkiye ile ilişkilerinin en üst düzeyde olduğuna işaret ederek, “Anavatana her zaman teşekkür ediyorum. Anavatanımızdan şu ana kadar 100 bin doz aşı aldık. Dünyada aşıya ulaşımda sıkıntı yaşanıyor, hiç aşı gitmeyen ülkeler var. Türkiye, kendi adına aldığı aşıları bizimle paylaşıyor. Anavatan’a aşı geldikçe biz de peyder pey alacağız” diye konuştu.