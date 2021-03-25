Atina’da ortak kutlama

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 1821 Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalara katılmak amacıyla dün Atina’ya gitti. Başbakan Kiriakos Mitsotakis’le görüşen Anastasiadis, bugün gerçekleşecek olan askerî resmigeçide katılacak.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Anastasiadis, 25 Mart kutlama programı dışında Yunan siyasi liderliği ve yabancı yetkililerle de temas edecek.

Ziyaret programı uyarınca dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşen Anastasiadis, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Anastasiadis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile de bir araya geldi.

Güney’de de kutlanacak

Fileleftheros gazetesi, 1821 Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıl dönümünün bugün Güney Kıbrıs’taki okullarda da kutlanacağını ancak pandemi nedeniyle, sadece ilk ve orta eğitim son sınıf öğrencilerin okullarının dış mekanlarında düzenlenecek törenlere katılacağını, geriye kalan öğrencilerin ise sınıflarında kutlayacaklarını yazdı.

Habere göre Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Theoharis Lalakos Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ile birlikte Lakadamya’daki Ayiou Yeorgiu Lisesi’nin düzenleyeceği kutlamaya katılacak.