Elektriğe yüzde 15 dolayında artış geliyor

Suna ERDEN

Enerjiden sorumlu Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek’in iki haftaya kadar yakıtsız kalacağı yönündeki iddiaları yalanlarken, yakıt ihalesinin ay sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. “Nisan sonuna kadar yetecek yakıt vardır” diyen Arıklı, herhangi bir sıkıntıya girmeden yenisinin geleceğini vurguladı.

Diyalog’a konuşan Arıklı, kilowat saati 119 kuruşa üretilen elektriğin halka 97 kuruştan verildiğini, fakat dövizde meydana gelen artışı da dikkate alarak bunun sürdürülemez olduğunu söyledi. Arıklı yakın bir gelecekte elektrik ücretlerine yüzde 15 dolayında artış geleceğini, bunun da özellikle geliri olmayan veya düşük ücret alanları olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etti.

Bakan Arıklı dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılarak açıklamalarda bulundu.

Sendika yaygara koparıyor

Bakan Arıklı, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) ‘kurumun elinde 15-20 bin tonluk yakıt kaldığına, 15 Nisan itibarıyla yakıtın biteceğine ve ülkenin karanlığa gömüleceğine’ dair iddiasının doğru olmadığını söyledi. Arıklı, sendikanın ortalığı karıştırmaya çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi: “Sendika her zamanki gibi felaket tellallığı yapıyor. Nisan sonuna kadar yakıt sıkıntısı yok. İhale süreci devam ediyor. 31 Nisan’da ihale sonuçlanacak. 15 gün içerisinde de yakıt gelecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak sendika bilinçli olarak yaygara koparıyor ama artık alıştık ciddiye almıyoruz.”

Darbe üstüne darbe

Bakan Arıklı, sendikanın yakıt ihalesiyle ilgili iddialarının da doğruyu yansıtmadığını dile getirdi.

Arıklı, “Akaryakıt ihalesini durdurduk, uluslararası ihaleye çıktık. Belli süre bekleyeceğiz” dedi.

Merkezi İhale Komisyon’un bazı şartları olduğunu kaydeden Arıklı, bu nedenle belli süre bekleneceğini ifade etti. Arıklı, Türkiye Enerji Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını, ihaleyle ilgili bir aksaklık olması halinde devletten devlete yakıt alma imkânı sağlanacağını açıkladı.

Bakan Arıklı, uluslararası yakıt ihalesine çıkmasının nedenini ise şöyle açıkladı: “Birincisi her ay kayıt taşımacılığı için 200-300 bin dolar ödeme yapıyoruz. Öncelikle taşımacılıktan kar elde edeceğiz. İkincisi kalitesiz yakıt getiriliyordu. 200 dolara getirilen yakıt kuruma 400 dolardan veriliyordu. Kalitesiz yakıt kullanılması nedeniyle jeneratörler bozuldu. Kurum birçok yerden darbe yedi. Bozulan 2 numaralı jeneratörün tamiri için ise sahte mallar satın alındı. Sahte mal yüzünden şu anda 10 bin Euro değerindeki jeneratör atıl durumda. Kurum bir değil, birçok yerden darbe yedi.”

Bakan Arıklı’dan çarpıcı örnek

Bakan Arıklı, kurumdaki yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili harekete geçtiklerini bir kez daha yineledi. Arıklı, polise ve Sayıştay’a suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Doğrunun peşinden gittikleri için saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden Arıklı, Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski Başkanı Erdal Onurhan’ı örnek göstererek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arıklı, Erdal Onurhan yakıtla ilgili gerçeği ortaya çıkarmıştı. Noter ve Ombudsman eşliğinde örnek alıp analiz ettirdi. Sonunda Onurhan kendisine yönetilen iftiralar yüzünden istifa etti. Vurgunu yapan değil, Kıbrıs’ın yetiştirdiği en temiz şahsiyetten birisi cezalandırıldı. Şimdi bize saldıran çevreler geçmişte Onurhan’a saldıranlarla aynı kişilerdir.

Benim atadığım yönetim kurulu üyeleri kurumu yüzdürmeye çalışıyorlar. O çevreler koro şeklinde bize saldırıyorlar ama biz bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.”

Zam kapıda

Bakan Arıklı, dövizdeki artışa da değindi ve zam haberi verdi. Arıklı, kilowat saati 119 kuruşa üretilen elektriğin halka 97 kuruştan verildiğini, nizamname gereği ‘mecburen’ yarın elektriğe zam yapılacağını belirtti. Arıklı, “600 lira ödeyenler önümüzdeki ay belki 800 lira ödemek zorunda kalacak. Dolar yükseldi, akaryakıt zamlandı. Yüzde 15 civarında bir zam gelecek. Bin 500 lirayı zar zor alan insanlar bunun büyük kısmını elektriğe ödeyecekler” dedi.

Vatandaş sorgulamalı

“Vatandaşın bazı şeyleri sorgulaması gerekiyor” diyen Arıklı, şöyle devam etti: “Nasıl oluyor da 65 kuruş sabit maliyet fiyatları oldukça artıyor. Vatandaşın cebinden çıkan paraların yüzde 30’u başkalarının kesesine giriyor. Halk artık bazı şeyleri sorgulamalıdır. Biz adım attık; kurumdaki sorunlar için kısa, orta ve uzun vadeli çözümlerimiz var. Ancak kamuoyunun desteği lazım... Bizi sendikanın diktatörlüğüne bırakılırsa o zaman zorlanırız. Tasarruf tedbirleriyle bu işin altından kalkarız.”

Bakan Arıklı, kurumdaki yolsuzluklarla ilgili emsal teşkil edecek mahkeme karar üretilmesi halinde caydırıcı ve ibret verici bir adım atılmış olacağını sözlerine ekledi.

