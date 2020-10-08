Vatandaşa kolaylık

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), su faturaları, emlak vergisi, trafik cezası ve reklam borcu online ödemesi ağına Creditwest Bankası’nı da ekledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer’in imza koyduğu sözleşmenin ardından teknik altyapı çalışmaların tamamlanması ile Creditwest Bankası’ndan da online ödeme aktif olarak kullanılmaya başlandı.

LTB’den verilen bilgiye göre; böylece LTB’nin yurttaşlara kolaylık sağlamak adına başlattığı online ödeme uygulamasında banka sayısı 9’a çıktı.

Online ödeme yapılabilecek bankalar



Yurttaşlar Creditwest, Asbank, Capital Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bankası, KOOP Bank, Türk Bankası ve Ziraat Bankası web siteleri ve mobil uygulamalarından LTB’ye ait ödemelerini yapabilecek.LTB’nin Su, Emlak vergisi, Trafik cezası, Reklam borcu ödemeleri online banka şubeleri yanı sıra belediyeye ait kiosk cihazlarından ve online web sitesinden (www.ltbonline.org) gerçekleştirilebilecek.

KİOSK cihazlarından ödeme

Belediye binası önü, LTB Fidanlığı (Kemal Aksay Caddesi üzeri) ve Hamitköy’de bulunan kiosklardan da yine kredi kartı ile günün her saatinde ödeme yapılabilecek.

Su faturaları, Emlak Vergisi, Trafik cezası ve Reklam ödemeleri www.ltbonline.org web sitesinden de kredi kartı ile kolayca ödenebilir. Ayrıca işyerleri sahiplerine yönelik devreye konan yeni uygulama ile Ekim ayı içerisinde Meslek Vergisinin ödemesi ve önümüzdeki ay ise Kira borçlarının ödemeleri LTB’nin internet sitesinden yapılabilecek.