Ankara’yı durdurun

Maraş’ın sahil bölümünün bugün açılacağına ilişkin haberler üzerine harekete geçen Rum Yönetimi’nin, yarın gerçekleşecek olan Güvenlik Konseyi’nden etkili bir karar beklediği belirtildi. Rum basınına göre, konseyden çıkacak kararla ‘Ankara’nın durdurulması’ bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi, “Kıyıdan Başlangıç Yaptı- Maraş’ta Yeni Oldubittilerin Uygulanmasının İlk Adımı- Haraketlilik Erdoğan’ı Durdurmadı” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Maraş bölgesindeki sahilin yarın açılmasının “işgal altındaki Maraş’ın kapalı bölümünün açılmasına yönelik ilk adımı teşkil ettiği” iddia edildi.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesajlar ve dünkü açıklamanın, bölgede yapılacak çalışmaların sadece Ersin Tatar’ın desteklenmesiyle ilgili bir seçim öncesi izlenim yaratma hareketi olmadığını ve bunun devamı olacağını gösterdiğini öne sürdü.

Anastasiadis kimleri aradı?

Öte yandan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığını yazan gazete, listesinin ilk sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bulunduğunu, bunu AB kurumlarının başkanlarının takip ettiğini ve Anastasiadis’in son olarak BM Genel Sekreteri’yle görüştüğünü belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararından vazgeçmesi ve Maraş’ın sahil şeridini açmaması için, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin yoğun bir hareketlilik içine girdiğini de yazan gazete, ne Merkel, ne de İngilizler ile Amerikalıların müdahalelerinin olumsuz olguları tersine çevirme konusunda yeterli olmadığına işaret etti.

Müdahalelerin boşluğa düşmesiyle birlikte, Rum Yönetimi’nin Maraş konusunda yeniden BM Güvenlik Konseyi’ne başvurduğunu kaydeden gazete, Rum tarafının BM’deki Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis’in BM Güvenlik Konseyi başkanıyla görüştüğünü ve BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş konusuyla ilgilenmesini istediğini iletti. Gazete, konunun kapalı istişareler süreci içerisinde ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri’nin Maraş konusunda bir açıklamada bulunarak, “tek taraflı faaliyetlerinden kaçınılmasını istediğini ve BM’nin tezini anımsattığını” yazan gazete, Rum Ulusal Konseyi’nin ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplandığını ve güncel gelişmeleri ele aldığını belirtti.

Konsey’den çıkan karar

Ulusal Konsey toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin faaliyetlerinin kınandığı ve Rum kesiminin müzakerelere dönmeye hazır olduğunun belirtildiği ifade edildi.



Gazete, iç sayfadan ise haberine “Maraş’ta Oldubittiler- Erdoğan ile Tatar’ın Dünkü Açıklaması Lefkoşa’nın Endişelerini Teyit Ediyor” başlıklarıyla yer verirken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de konu hakkında BM Güvenlik Konseyi’ne başkanlık eden Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u bilgilendirdiğini ekledi.Rum Ulusal Konseyi’nin 3 saatten fazla süren bir toplantı yaptığını ve toplantının ardından Türkiye’nin ileri sürülen yeni kışkırtıcı faaliyetlerini oybirliğiyle kınadığını yazan gazete, Ulusal Konsey’in buna paralel olarak, Rum kesiminin müzakere masasına gelmeye hazır olduğunu belirttiğini de iletti.Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis ise gelişmeler konusunda kamuoyu önünde yaptığı ilk açıklamada, Türkiye’nin faaliyetini kabul edilemez olarak niteleyerek, Rum Ulusal Konseyi’nin durumu oybirliğiyle kınamasına işaret etti.Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un toplantının ardından ortak açıklamayı okuduğunu kaydeden gazete, açıklamada, Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını ve özellikle de 550 ve 789 sayılı kararları ihlal eden faaliyetlerini en sert şekilde kınayarak, bu kararlara uyma çağrısında bulunduğu belirtildi.Ulusal Konsey ortak açıklamada, Rum kesiminin “BM ve Güvenlik Konseyi kararlarının yanısıra Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu AB’nin ilke ve değerleri tarafından belirlenen çerçeve temelinde, tehditlerden ve oldubittilerden uzak bir şekilde, Kıbrıs sorununun çözümü için verimli bir diyaloğa katılmaya hazır olduğunu” da yineledi.