Kuzeyde 1, Güneyde 21 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 bin 12, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 95 test yapıldı. Kuzeyde sadece bir yeni vakaya rastlanırken, güneyde 21 yeni vakaya rastlandı, 62 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3 bin 12 olduğunu, bir pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti. Bakan Pilli’nin açıklamasına göre

Covid-19 genel durumu şöyle;

Toplam Test Sayısı:182.371

Toplam Vaka Sayısı: 779

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 739



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 36Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 25Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güneyde bir can kaybı

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 2 bin 95 Covid-19 testi yapıldı, 21 yeni vakaya rastlandı. 62 yaşındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Güneyde toplam vaka sayısı bin 897’ye çıktı.

