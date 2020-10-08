Kuzeyde 1, Güneyde 21 yeni vaka

banner453

8 hasta taburcu oldu

Kuzeyde 1, Güneyde 21 yeni vaka
banner432
banner480

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 bin 12, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 95 test yapıldı. Kuzeyde sadece bir yeni vakaya rastlanırken, güneyde 21 yeni vakaya rastlandı, 62 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3 bin 12 olduğunu, bir pozitif vakaya  rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti. Bakan Pilli’nin açıklamasına göre 
Covid-19 genel durumu  şöyle;
Toplam Test Sayısı:182.371 
 Toplam Vaka Sayısı: 779
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 739

banner477
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  36  
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10 
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 25  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1

Güneyde bir can kaybı
Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 2 bin 95 Covid-19 testi yapıldı, 21 yeni vakaya rastlandı. 62 yaşındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Güneyde toplam vaka sayısı bin 897’ye çıktı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
xyz
xyz - 3 saat Önce

acsinlar pandemi hastanesini hatta yeni duzen duzulenciler de harc tasisin

SIRADAKİ HABER
Beşi'de uyuşturucu'dan tutuklandı
Beşi'de uyuşturucu'dan tutuklandı
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner465

banner460