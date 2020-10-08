Seçmenin iradesi sandığa yansıyacak

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı önceki sabah Karaoğlanoğlu, Alsancak ve Lapta’da yurttaşlarla buluştu.

Verilen bilgiye göre; ziyaretlerine ilk olarak Karaoğlanoğlu’nda başlayan Akıncı, bölgedeki dükkanları da gezerek, esnafla buluştu. Daha sonra Alsancak’ta Belediye binası önünde Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve vatandaşlar tarafından karşılanan Akıncı, cadde boyunca dükkanları gezerek esnaf ve bölgedeki yurttaşlara seslendi.

Lapta Sağlık Merkezi’nde giden ve burada Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ tarafından karşılanan Akıncı, merkezdeki doktor, hemşirelerden bilgi aldı, yurttaşlarla sohbet etti. Akıncı, ardından da Lapta’da cadde boyunca esnaf ve yurttaşlarla buluşarak sohbet etti.

Akıncı, sokağın nabzı ve anketlerin halkın kararını çoktan verdiğini ve özgür iradesini sandığa yansıtmak için pazar gününü beklediğini gösterdiğini söyleyen Akıncı, halkın iradesini vicdanının sesi ve aklıyla sandığa yansıtacağını kaydetti.

Kendisinin dile getirdiklerinin zaten halkın hassasiyetleri olduğunu söyleyen Akıncı, Kıbrıs Türk halkının kendisine karşı ciddi bir güven duyarak kararlılıkla fikirlerini desteklediğini, bu iradenin de 11 Ekim’de kararlı ve güçlü bir şekilde sandığa yansıyacağını ifade etti.

“Başkalarının müdahaleleriyle gelirseniz…”

Akıncı, “Bir makama başkalarının müdahaleleriyle gelirseniz, orada kendiniz olamazsınız, oradaki varlığınız sizi oraya getirenlerin iki dudağı arasında olur” dedi.



Demokrasiye yapılan müdahalelerin toplumda derin yaralar açtığı uyarısında da bulunan Akıncı, “Kıbrıs Türk halkından Türkiye düşmanı çıkmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin iyiliğinden başka bir şey isteyenimiz de yoktur. Ancak diğer yandan da karşılıklı saygı çerçevesinde kardeşlik ilişkisini geliştirmek isteriz. Güneye azınlık olmak istemediğimiz gibi Türkiye’nin alt yönetimi de olmak istemeyiz” dedi.

Gaziveren ve Doğancı’yı da ziyaret etti

Öte yandan Mustafa Akıncı, Gaziveren Spor Kulübü ile Doğancı (Elye) Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, bölgedeki yurttaşlarla buluştu.

Yapılan açıklamaya göre; Akıncı’ya eşi Meral Akıncı eşlik etti.

Mustafa Akıncı, burada yaptığı konuşmalarda, “11 Ekim seçimleri artık bu topraklarda kendi geleceğimizi, kaderimizi, kimi Cumhurbaşkanı yapıp yapmayacağımızı kendi irademiz ile kendimiz mi belirleyeceğiz, yoksa başkaları mı karar verecek, onun seçimi olacaktır” dedi.

Akıncı, “Bu seçimleri izleyip, görüp sonucuna saygı duyması gereken makamlar, seçim sonuçlarını değiştirmek için uğraşıyor” dedi.

“Buradan Türkiye düşmanı çıkmaz”

Akıncı, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın buradan Türkiye düşmanı çıkmayacağını, bu sevgiyi yıllar boyunca ailelerden, okullardan aldıklarını ancak diğer yandan da Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı bir kardeşlik ilişkisi kurulmasının her iki tarafın da yararına olacağını belirtti.

Mustafa Akıncı, “Bu toplum Rum tarafına azınlık olmasın diye hayatını verdi, yıllarını verdi, ancak şu da çok iyi bilinsin ki bu toplumun Türkiye’nin alt yönetimi olma gibi bir niyeti de yoktur” ifadelerini kullandı.