"Tatar ikinci tura kalamaz"

Serdar ŞENGÜL

Başbakan Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş’la ilgili açıklamalarının ardından hükümetten çekilen Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, dün tv2020’de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gündem Özel programına telefonla katılan Özersay, “Hükümetten çekildik, Başbakanın Cumhurbaşkanına istifasını sunması gerekir. Olması gereken budur ama seçime birkaç gün kaldığı için kısa sürede bir hükümet kurulabilir mi bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı onun değerlendirmesini yapar” dedi.

Özersay, Başbakan Tatar’ın ikinci tura kalmayacağını da belirtti.

Yaptıkları kabul edilemez

Özersay, ‘hükümetten neden çekildiklerine’ dair soruyu yanıtlarken, “Ersin Tatar’ın yaptıkları kabul edilemez” ifadesini kullanarak, gerekçelerini anlattı. Özersay, koalisyon hükümeti tanımının iki ortaktan oluşan bir yapı olduğunu ifade ederek, Tatar’ın Maraş ve diğer konularla ilgili kendisini bilgilendirmediğini söyledi.

Özersay, yapılan bu hareketlerin Tatar’a avantaj sağlamayacağını belirtirken, ikinci tura da kalamayacağını iddia etti.

Özersay şunları ifade etti:

“Koalisyon oluşumunda önemli bir karar alındığı zaman ortaklardan diğerine danışılır, bilgi verilir. Ancak bizim yapılan açıklamalardan, atılacak adımlardan haberimiz olmadı. Bunu bırakın Sayın Tatar Türkiye’de iken bazı duyumlar aldığım için aradım. Maraş’la ilgili bir adım atılacağını duyduğumu, doğru olup olmadığını sordum. Tatar, bana döneceğini söyledi. Ancak dönmedi, bunu bırakın canlı yayında açıklama yaptıktan sonra da dönme tenezzülünde bulunmadı.

Önemli bir karar alındığında diğer ortağın fikri alınmamışsa, bypass edilmişse, haberi yoksa o oluşumda kalmanın anlamı yoktur.

Ben de diğer vatandaşlar gibi olan biteni televizyonlardan öğrendim. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olmama rağmen bir vatandaş gibi televizyondan izledim.



Sayın Tatar’ın yaptıkları kabul edilebilir değil.”

Avantaj sağlamaya çalıştı

Özersay, Başbakan Ersin Tatar’ın Maraş’ı ve diğer konularla ilgili attığı adımların seçime yönelik olduğunu savundu. Özersay, “Tek düşündüğü şey seçimden avantaj elde etmek” dedi.

Özersay, UBP-HP koalisyonunun Kıbrıs Türk halkının iradesiyle oluştuğunu ifade ederek, Tatar’ın devletin kurumlarını itibarsızlaştırdığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı adayı Özersay, “KKTC devleti Ersin Beyin seçim malzemesi olarak kullanılsın diye kurulmadı. Halkın Partisi olarak bizim sıkıntımız kendimizle ilgili değil. Kıbrıs Türk halkının iradesine saygısızlık yapıldı. Devletin kurumlarından bilgi gizlendi ve devre dışı bırakıldı. Maalesef bir seçim yatırımı olarak, seçime 4 gün kala böyle bir hamle yapıldı” şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar’ın kampanyasını yürüten şahsın Maraş’ta görüldüğünü de ifade eden Özersay, “Orada ne işi vardı” diye sordu.

Seçime oynadı ama ters tepecek

Özersay, seçim için atılan bu adımların Tatar aleyhinde ters tepeceğini söyledi. Özersay, şöyle devam etti: “Seçimde avantaj olarak adım attı ancak bu ülkede siyasi yelpazenin ister sağı ister solu olsun Türkiye ile iyi bir diyalog içerisinde olmanızı destekler ama Tatar’ın yapmaya çalıştığı bir ilişkiyi kabul etmezler. Ersin Bey menfaati için kurumların itibarsızlaşmasını devre dışı kalmasını göze aldı. Yakın siyasi tarihe bakıldığında İrsen Küçük örneğinde olduğu gibi bu durumun Tatar aleyhine ters tepeceğini düşünüyorum.”

Bazı şeyleri sineye çektik

Özersay, bir soru üzerine salgın döneminde ülkenin hükümetsiz kalmaması için bazı şeyleri sineye çektiklerini, bunlardan bir tanesinin seçime yakın yapılan istihdamlar olduğunu ifade ederek, “Ama gördük ki istismarlar devam ediyor ve nerede duracağı belli değil. Biz bu devlete inanan insanlarız. Ben bu devlete ezdirtmem” dedi.

Başbakan istifasını sunmalı

Özersay, “HP çekildi, şimdi ne olacak” sorusu üzerine ise şunları dile getirdi: “Siyasi etik olarak, bu gibi hallerde Başbakan olan kişinin gidip Cumhurbaşkanına istifasını sunması gerekir. Olması gereken budur ama seçime birkaç gün kaldığı için kısa sürede bir hükümet kurulabilir mi bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı onun değerlendirmesini yapar. Birinci ile ikinci tur değerlendirildiğinde Sayın Akıncı seçimde kendisi de adaydır. Kendisine avantaj sağlayabilecek bir durum ortaya çıkabilir. Benim şahsi değerlendirmem istifanın kabul edilmesi, yeni hükümet kurulana kadar mevcut bakanların görevine devam etmesi ve ikinci turun ertesinde cumhurbaşkanı seçilen kişinin atama yapmasıdır.”

Özersay, Başbakan Tatar’ın ikinci tura kalmayacağını da belirtti.