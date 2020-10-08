Büyük korku yaşadılar

Genç iş adamlarından Ömür Erçıka ve ailesi yat gezisi yaptıkları bir sırada motorun sıkışması ve patlama sonucunda meydana gelen yangın üzerine, 6 yaşındaki çocukla birlikte denize atlayarak kurtuldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 18:30 raddelerinde, Girne Yat Limanı’nın yaklaşık 500 metre kuzey doğu kısmında deniz içerisinde Ömür Erçıka’ya (E-36) ait ‘Seçil’ isimli 6 metre boyundaki içten motorlu yatın motorunun durmasına müteakip, çalıştırılmaya çalışıldığı esnada motor kısmında muhtemelen benzin gazı sıkışmasından dolayı bir patlama meydana geldi.



Patlama sonrası yat sahibi Ömür Erçıka, yatta yolcu olarak bulunan, Benon Selengin (E-29), Rüzgar Erçıka (E-6) ve Pars Ozan (E-6) denize atlamak zorunda kaldı. Akabinde denize atlayan şahıslar, Lord’s Palace Otel Su Sporları çalışanı Alihan Seçilmiş ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak sahile çıkarıldı.Açıklamada şöyle denildi:“Konu şahıslar tedbir amaçlı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürülmüşlerdir. Yangın neticesinde “Seçil” isimli yat tamamen yanarak batmıştır.”