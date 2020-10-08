Büyük korku yaşadılar

Genç iş adamlarından Ömür Erçıka ve ailesi yat gezisi yaptıkları bir sırada motorun sıkışması ve patlama sonucunda meydana gelen yangın üzerine, 6 yaşındaki çocukla birlikte denize atlayarak kurtuldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 18:30 raddelerinde, Girne Yat Limanı’nın yaklaşık 500 metre kuzey doğu kısmında deniz içerisinde Ömür Erçıka’ya (E-36) ait ‘Seçil’ isimli 6 metre boyundaki içten motorlu yatın motorunun durmasına müteakip, çalıştırılmaya çalışıldığı esnada motor kısmında muhtemelen benzin gazı sıkışmasından dolayı bir patlama meydana geldi.
Açıklamada şöyle denildi:
“Konu şahıslar tedbir amaçlı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürülmüşlerdir. Yangın neticesinde “Seçil” isimli yat tamamen yanarak batmıştır.”