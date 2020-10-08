Bir garip durum

Melis GÜNEL

TV 2020’ye konuk olan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, her vatandaşın sandığa gitmesi, oyuna ve oy kullandığı sandığa sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Önemli açıklamalarda bulunan Denktaş, Maraş’ın açılması girişimiyle ilgili Rum tarafının sabahtan itibaren haberdar olduğunu savundu.

Denktaş, HP’nin hükümetten çekilmesi konusuna değindi. Denktaş “İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hükümet bozuldu, istifasını sunması lazım ortada Cumhurbaşkanı yok. Bir vekilin yeni hükümet için görevlendirilmesi gerekirken şu anda bir bilinmezlik içerisindeyiz” dedi.

Su töreni ve Maraş açılımı ile ilgili soruları cevaplayan Denktaş “Aslında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’ye ülkenin her ferdi gibi suyun gelmesinden dolayı ben de teşekkür etmek isterdim ama Tatar’ın bu güzellikleri seçim malzemesi yapma hırsı nedeniyle onu da yapamıyoruz. Böyle ciddi bir duruma ne halk ne hiçbirimiz düşürülmemeliydik. Hükümetsiz bir dönemde ‘Maraş açıldı’ diyorlar. Maraş halen askeri bölge, Bakanlar Kurulu kararı yok, Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisi yok gerçi giderken bu gelişmeden Tatar’ın da bilgisi yoktu. Eğer vardı diyorsa çok ayıp, ortağına haber vermeden böyle bir şey yapması. Prompterden bir açıklama yaptı hızlı hızlı konuşacak diye nefes bile alamıyordu. Bir ara korktum bir şey olacak diye” dedi.

“Verilen bunca mücadele ne oldu?”

Tatar’ın seçilme hırsıyla Türkiye’yi işin içine çektiğini düşündüğünü söyleyen Denktaş “Bunu dünyaya bu şekilde satmanın bir anlamı var mı? Aldığınız kararı açıklayın. Kendisine sordular ama ortada karar yok. ‘Ben seçileyim de varsın Türkiye ile ilişkiler mahvolsun, Türkiye’yi bu işin içine bu şekilde çekeyim’ yaklaşımı gerçekten yazık oldu. Verilen bunca mücadeleye ne oldu? İlk defa bir programda çıkıp ne diyeceğimi şaşırdım” dedi.

“YSK Başbakan ve Bakan’a ceza verecek mi?”

Yapılan su töreniyle ilgili de Denktaş “YSK’nın dün açıklaması var tören yapılamaz diye ama önceki gün yapıldı. Başbakan ya da Bakan olmak önemli değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına aday olan birisi Türkiye'de tören yaptı bu yasağa girer mi girmez mi hiçbiri belli değil. Yüksek Seçim Kurulu ne yapacak belli değil. Vatandaşa hapis cezası var Bakana, Başbakan’a aynı ceza var mı göreceğiz” dedi.

“İkinci tura kalacağıma inanıyorum”



İkinci tura kalacağına inandığını söyleyen bağımsız aday Serdar Denktaş “4 gün sonra seçim var dört gün sonra ikinci tura kalacak adaylardan biri olarak görüyorum kendimi. Yaptığımız bütün yoklamalarda bunu gösteriyor. İkinci turda da kazanacağıma inanıyorum onun için yeniden bakanlık vesaire gündemde değil ama cumhurbaşkanı olarak kurulacak hükümetlere yol gösterecek miyim maliyenin yapabilecekleri açısından yardımcı olabilecek miyim; elbette yapacağım görevim olacak muhalefetteyken bile yapmaya çalıştım dinleyen olmadı, Cumhurbaşkanı olarak dinlenir herhalde” dedi.

“Mart ayına kadar geçiş hükümeti olmalı”

Bir geçiş hükümeti olması gerektiğini belirten Denktaş “Mantık der ki istifa et, önemli kararların altına imza atamazlar atarlarsa suç olur. Cumhurbaşkanlığı seçimi biter seçilen kişi resmen açıklanır yeminini yapar geçer oturur, istifayı meclise gönderir. 10 günlük süre içerisinde görüşmeleri bitirir, seçim yorgunluğundan yeni çıkmış vekillerle görüşme yaparak parti başkanlarından birini görevlendirir hükümet kurulur matematiğe baktığınıza çok zor bir hükümet kurma dönemidir. 45 gün içerisinde seçime gidilir. Yine bütçesiz seçime giriyoruz demektir. Al başına yeni bir dert. Muhtemelen geçiş hükümeti olması gerekecek. Tüm partilerden oluşan mart ayına kadar bir geçiş hükümetinin bu işi götürmesi gerekecek diye düşünüyorum” dedi.

Hangisi yalan söylüyor?

Gelişmelerle ilgili olarak iki kişiden birinin yalan söylediğini belirten Serdar Denktaş “Sayın Özersay diyor ki ‘benim haberim yok ve bu nedenle istifa ediyorum.’ Belki seçim hamlesidir ama haberim yok diyor. Sayın Tatar da diyor ki “hayır var” Hakikaten merak ediyorum gelsinler sen de moderatör ol davet et soralım, konuşalım ne yaptıklarını yüzlerine karşı da söyleyebilirim. Bu halka bu devlete ne yaptıklarını yüzlerine söylemek isterim. Yazık ediyorlar. Verilen bir mücadele var bu devletin oluşumunda bu devlet kurulduğu andan itibaren verilen müthiş bir demokrasi mücadelesi var” dedi.

“Türkiye’ye aşığım”

“Bu devlete bu vatana inananlar Tatar’a oy vermeli” söylemlerine de değinen Serdar Denktaş “Mutlaka başka bir şey var, hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben vermiyorum ama topraklar benim, devlete inanıyorum. Ben vermiyorum ama Türkiye'ye aşığım şu anda Kıbrıs için verdiği varoluş mücadelesi demokrasi mücadelesine saygı duyuyorum” dedi.

“Sağı değil ülkeyi birleştirmek için adayım”

Öte yandan Denktaş, Alsancak’ta vatandaşla bir araya geldi ve seçim vizyonunu anlattı.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, seçim yarışına sonradan girdiği için “Sağ oyları bölüyor” yorumlarına karşın: “Ben bu ülkenin sadece ağını birleştirmek için değil bütününü ve bütün insanlarını birleştirmek için aday oldum” dedi.

“Taklidine gerek yok orijinali burada…”

Denktaş, kendisinin seçim yarışına “Serdar” ismiyle çıktığını, bundaki düşüncesinin de bu yarışta kendisine saldıranların soyadına saldırmasını engellemek olduğunu, çünkü Denktaş’ın sadece Kıbrıs Türkü için değil Türklük dünyası için bir sembol olduğunu belirtti. Denktaş, seçimdeki rakiplerinin Denktaş’ı her gün taklit ederek seçim propagandasında kullanmaya çalıştığını gözlemlediğine vurgu yaptı.

Denktaş sözlerine son verirken, “Taklidine ve kopyasına ne gerek var. Orijinali burada” dedi.