Sandıklar yerinde kalabilir

Ömer KADİROĞLU

Koalisyon ortağı Halkın Partisi’nin (HP) hükümetten çekilmesi sonrasında dikkatler Başbakan Ersin Tatar’ın atacağı adımlara yöneldi. Muhalefet cephesi Tatar’ın, Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ederek istifasını sunmasını beklerken; Ulusal Birlik Partisi (UBP) kanadı bunun seçimlerden sonra olabileceğini söylüyor.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu UBP’li bakanlar, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında erken genel seçimlere gidilebileceğini ifade ederken, parti olarak buna hazır olduklarını belirtiyor, sandıkların olduğu yerde kalabileceği mesajını veriyor.

Ne dediler?..

Zorlu Töre (UBP Milletvekili/Meclis Başkan Yardımcısı)

“Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesi çok ağır bir durumdur. Kıbrıs meselesinin alevlendiği, Doğu Akdeniz’deki durum ve bütçenin tartışılacağı bir ortamda hükümetten çekilmelerini beklemiyordum. Tenkit yapıp düşüncelerini ifade edebilirler ve eleştiriler yapabilirlerdi ancak hükümetten çekilmeyi biraz ileri gidilmiş bir adım olarak görüyorum. Bu süreçte Meclis yeni bir hükümet mutlaka çıkarır. Ulusal Birlik Partisi (UBP) öncülüğünde bir hükümet kurulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü UBP öncülüğünde kurulmayacak hükümet KKTC’ye hizmet veremez. Maraş, Kıbrıs meselesi, anavatan ile ilişkiler ve Mavi Vatan konularında bizim dışımızdaki partiler çok farklı düşüncelere sahiptir. Pazar günü sandıktan çıkacak sonuç herkese yeniden sağduyuyla düşünme payı verecektir. CTP ve TDP ile bir koalisyon hükümetinin çok ileriye gideceğini düşünmüyorum. Erken seçim ülkenin içerisinde bulunduğu süreçte uygun bir adım olmayabilir. Ama olacaksa UBP buna hazırdır.”

Dursun Oğuz (Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı)

“Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararına her partinin kararına gösterdiğimiz gibi saygı gösteriyoruz. Bir seçim atmosferinde partilerin iç işleyişleri hakkında yorum yapmak doğru değildir. Bu karar halkın Partisi’nin kararıdır ve saygı duyuyoruz. Bir erken seçim durumunun söz konusu olması halinde partimiz bu seçime hazır durumdadır. Bundan sonraki süreçte görüşmeler nasıl olur;yeni hükümet modeli mi çıkar, erken seçim mi? olur durumunu bekleyip görmek lazım. Şu an için sadece hayırlı olsun diyebilirim.”

Faiz Sucuoğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)



“Halkın Partisi’nin ani bir kararla hükümetten çekilmesini heyecanlı, ani ve kızgınlık içerisinde alınmış bir karar olarak değerlendiriyorum. Özellikle ekonomik anlamda ciddi sıkıntıların yaşandığı, pandeminin yeniden hareketlilik gösterebileceği süreçte biraz daha soğukkanlı ve en azından Başbakan ile bir ön görüşme yapıp ne olduğunu anlayarak karar verilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. 15 aydır devam eden bir koalisyon ortaklığı vardı ve daha soğukkanlı davranılmalıydı. Ekonominin dibe vurduğu, özel sektörün can çekiştiği hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde atılan bu adım iyi olmamıştır. Erken seçim olabilir ancak bunu telaffuz etmek için şu an çok erkendir. Bu konuda bizler her zaman olduğu gibi yine katkımızı ortaya koyacağız.”Olgun Amcaoğlu (Maliye Bakanı)“Halkın Partisinin hükümetten çekilme kararına saygı duymaktan başka bir şey yapamayız. Bu davranışın sonuçlarını da düşünerek böyle bir çekilme kararı aldıklarını düşünüyorum. Üzülerek söylemek isterim ki su projesi ve Kapalı Maraş’ta yapılanların sonrasında bu kararın alınması beni üzmüştür. HP’nin Maraş’ın açılacağından haberi olmadığı gerekçesi ile hükümetten ayrılması gerçeği görmekten kaçtığını gösteriyor. Bu karar benim görüşüme göre sağlıklı bir karar değildir. Ulusal Birlik Partisi bu süreçte yapması gerekenleri yapmaya devam edecektir ve geri adım atmayacaktır. Erken genel seçim uzun zamandır konuşulup ve tartışılan bir durumdu. Ben bir erken seçim bekliyordum ancak süreç içerisinde ne gibi bir karar üretileceğini göreceğiz. 41 yılda 40 hükümetin bu ülkeye geldiğini düşünürsek koalisyonların ve seçim sistemi ile baraj konularının tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konular gözden geçirilirse daha uzun soluklu hükümetler oluşturulabilir.”Ali Pilli (Sağlık Bakanı)“Hükümetler kuruluyor, kurulduğu gibi de bozuluyor. Halkın Partisi’nin içerisinde bulunduğumuz süreçte hükümetten ani bir kararla çekilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Hükümet bozuldu diye bu ülke hükümetsiz kalmayacaktır. Yeni bir hükümet kurulacaktır. Şu anda önemli olan cumhurbaşkanlığı seçimidir ve bizim hedefimiz bu seçimi kazanmaktır. Seçimden sonra mutlaka yeni bir hükümet kurulacaktır. Erken seçim olabilir ancak dediğim gibi hedefimiz parti başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmaktır. Seçimden sonra da nasıl bir hükümet kurulacağı düşünülecektir.”

Özdemir Berova (UBP milletvekili)

“Halkın Partisi gibi her partinin hükümetten çekilme veya kalma gibi hakları vardır. Halkın Partisi bir gerekçe göstererek hükümetten çekildi ancak ben bu gerekçeyi geçerli bulamadım. Hükümet zaten Başbakan ve parti başkanımızın Cumhurbaşkanı olmasıyla düşecek bozulacak bir hükümetti. Hükümetten çekilme kararı aldılar ancak şu ana kadar Başbakana istifalarını verdiklerini duymadım. Yeni hükümet yeni seçilecek cumhurbaşkanının yapacağı görevlendirme ile olacaktır. Biz parti olarak şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandık ve mümkünse ilk turdan Başkanı Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanı yapacağız. Bugünün konusu erken seçim değil Cumhurbaşkanlığı seçimidir.”