İki müjdeli haber

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Kapalı Maraş açılımının eksik fakat ülke için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Arıklı yazılı açıklamasında, “Yarın 50 yıldır çekilen bir ızdırap büyük ölçüde sona erecek ve 50 yıldır yılanlar ve çıyanlara ev sahipliği yapan Maraş’ın bir bölümü halkın kullanımına açılacaktır” dedi.

Maraş açılımı ile hükümetin de sona erdiğini ve bunun “Maraş kadar müjdeli bir haber” olduğunu ifade eden Arıklı, şöyle devam etti:

“Maraş açılımını hükümet programına almasına rağmen bu konuda adım atmak cesareti gösteremeyen ve sadece envanter çalışması yaparak ayları harcayan hükümet, basit bir Bakanlar Kurulu kararı alarak bu bölgeyi askeri alandan çıkarıp TMK’ya devretme iradesi gösterememiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığı olmasaydı, KKTC’deki siyasi iradenin Maraş’ı iskana açma gibi bir derdi olmazdı.



Buna rağmen eksik de olsa bu adımı atan ve bir vatan toprağının halkın kullanımına açılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

YDP dördüncü yaşını kutladı

YDP 4’üncü kuruluş yıl dönümünü Genel Merkez’de düzenlenen törenle kutladı.

Yapılan açıklamaya göre; törende konuşan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, “4. yaş günümüzü pandemi gölgesinde gayet sade bir şekilde kutluyoruz. Size söz veriyorum. 5. yaş günümüzü iktidarda iken gayet coşkulu bir şekilde kutlayacağız” dedi

Törende konuşan Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz da zor bir dönemden geçildiğini, Genel Başkan, Genel Sekreter ve kendisi başta olmak üzere birçok arkadaşlarının Coronavirüse yakalandığını ve uzun süre karantinada kaldığını anımsattı.

Gaziler Derneği ziyareti

Öte yandan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, TBK Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek istişarelerde bulundu.