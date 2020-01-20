Yatırımcının yüzü güldü

Geride bırakılan haftada, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,37'lik kazançla 121.474,75 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 119.574,70 puanı, en yüksek ise 122.482,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 3,16'lık artışla 146.700,64 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,25'lik primle 145.527,82 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,25'lik değerle 91.352,23 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,15'lik kazanç ile 111.175,93 puana yükseldi.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 20,00 ile İndeks Bilgisayar oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 18,40'lık artışla Halk GMYO, yüzde 14,25'lik yükselişle de Karel Elektronik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,35 ile Alarko GMYO oldu. Bu hisseyi yüzde 5,51'lik düşüşle Pegasus, yüzde 4,26'lık azalışla Gözde Girişim takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 12 milyar 434 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 739 milyon lirayla Petkim, 3 milyar 990 milyon lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 53 milyar 609 milyon lirayla Koç Holding, 51 milyar 240 milyon lirayla Garanti Bankası ve 45 milyar 864 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 0,55'lik artışla 294,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56'lık kazançla bin 963 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,29'luk primle 5,8950 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,37'lik artışla 6,5440 lira oldu.

İki hafta önce 7,6980 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, son bir haftada yüzde 0,13'lük artışla 7,7080 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,06 değer kazanarak 6,1050 liradan alıcı buldu.