Yatırımcının yüzü güldü

Geride bırakılan haftada, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,37'lik kazançla 121.474,75 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 119.574,70 puanı, en yüksek ise 122.482,40 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 3,16'lık artışla 146.700,64 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,25'lik primle 145.527,82 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,25'lik değerle 91.352,23 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,15'lik kazanç ile 111.175,93 puana yükseldi.
En çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 20,00 ile İndeks Bilgisayar oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 18,40'lık artışla Halk GMYO, yüzde 14,25'lik yükselişle de Karel Elektronik izledi.
Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,35 ile Alarko GMYO oldu. Bu hisseyi yüzde 5,51'lik düşüşle Pegasus, yüzde 4,26'lık azalışla Gözde Girişim takip etti.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 12 milyar 434 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 739 milyon lirayla Petkim, 3 milyar 990 milyon lirayla Kardemir (D) takip etti.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 53 milyar 609 milyon lirayla Koç Holding, 51 milyar 240 milyon lirayla Garanti Bankası ve 45 milyar 864 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.
Altın ve dolar yükseldi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 0,55'lik artışla 294,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56'lık kazançla bin 963 liraya yükseldi.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,29'luk primle 5,8950 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,37'lik artışla 6,5440 lira oldu.
İki hafta önce 7,6980 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, son bir haftada yüzde 0,13'lük artışla 7,7080 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,06 değer kazanarak 6,1050 liradan alıcı buldu.
gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak