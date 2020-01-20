Haklarımızı koruyacağız

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Haklı olduğumuz doğru yolda kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Akılcı, gerçekçi, makul ve doğru zeminde haklarımıza sahip çıkarak, uluslararası hukuk içinde hak ettiğimiz saygın konumu kazanana kadar bu mücadeleye ısrarla devam edeceğiz” dedi.
Akıncı, Doğu Akdeniz’de enerji konusunda yaşanmakta olan gerginliğin yerini süratle işbirliğine bırakması gerektiğini vurguladı.
Kıbrıs Türkü’nün haklarına sahip çıkma mücadelesinin devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Haklarımızı kabul etmiyorlarsa, o zaman biz de artık uğraşmayıp haklı taleplerimizden vazgeçelim, başka yollara sapalım” denilemeyeceğini; politikalarımızın istikrarlı ve tutarlı olması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, dün Mallıdağ, Çınarlı, Ardahan, Tuzluca ve Kilitkaya’da vatandaşlarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz Temmuz ayında Kıbrıs Rum tarafına Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının yönetimi ile ilgili Kıbrıs Türk tarafının yaptığı önerinin alelacele reddedilmiş olmasının, maalesef bölgedeki gerilimin her geçen gün tırmanmasından başka bir sonucu olmadığını ifade etti.
“Biz tek yanlı adımların sadece gerilimin artmasına, işbirliğinin ise barışa ve tüm tarafların kazanmasına hizmet edeceğini bilerek hareket ediyoruz. Bu konudaki haklılığımızın iş işten geçmeden görülerek, doğal gaz alanında işbirliği kapısının aralanması için çalışıyoruz” dedi.
Söz konusu önerinin AB ve BM’ye de iletildiğini, akıl yolundaki bu önerinin bugün de masada olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “bugüne kadar Kıbrıs’ta her iki toplumun yararını gözeten, çözüm hedefine ulaşılmasına katkı yapması için hayata geçen işbirliği uygulamalarından her iki toplum da kazançlı çıkmıştır” dedi.
Üçlü görüşmede taşlar yerine oturdu
Akıncı, Doğu Akdeniz’de enerji konusunda yaşanmakta olan gerginliğin yerini süratle işbirliğine bırakması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminin daha da karmaşık hale gelmekte olduğu artık çok daha net görülüyor. Kıbrıs sorunun çözümünün sadece Kıbrıs için değil, bölge için de bir gereklilik haline geldiğini bu nedenle sıklıkla vurgulamaktayım” dedi.
Akıncı, “Haklı olduğumuz doğru yolda kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Akılcı, gerçekçi, makul ve doğru zeminde haklarımıza sahip çıkarak, uluslararası hukuk içinde hak ettiğimiz saygın konumu kazanana kadar bu mücadeleye ısrarla devam edeceğiz” dedi.
25 Kasım’da Berlin’de yer alan üçlü görüşmede taşların yerine oturduğunu örneklerle anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu toplantıdan çıkan sonuç muğlaklıkları büyük oranda ortadan kaldırmış; siyasi eşitlik konusu net olarak vurgulanmıştır. Bundan sonraki sürecin artık ucu açık olmayan sonuç odaklı bir süreç olacağı ve stratejik bir anlaşma hedefi ile hareket edileceği belirlenmiştir” dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununun çözüm çabasına daha aktif katılımını beklediğini de sözlerine ekledi.
gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak