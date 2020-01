Haklarımızı koruyacağız

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Haklı olduğumuz doğru yolda kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Akılcı, gerçekçi, makul ve doğru zeminde haklarımıza sahip çıkarak, uluslararası hukuk içinde hak ettiğimiz saygın konumu kazanana kadar bu mücadeleye ısrarla devam edeceğiz” dedi.

Akıncı, Doğu Akdeniz’de enerji konusunda yaşanmakta olan gerginliğin yerini süratle işbirliğine bırakması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün haklarına sahip çıkma mücadelesinin devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Haklarımızı kabul etmiyorlarsa, o zaman biz de artık uğraşmayıp haklı taleplerimizden vazgeçelim, başka yollara sapalım” denilemeyeceğini; politikalarımızın istikrarlı ve tutarlı olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dün Mallıdağ, Çınarlı, Ardahan, Tuzluca ve Kilitkaya’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz Temmuz ayında Kıbrıs Rum tarafına Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının yönetimi ile ilgili Kıbrıs Türk tarafının yaptığı önerinin alelacele reddedilmiş olmasının, maalesef bölgedeki gerilimin her geçen gün tırmanmasından başka bir sonucu olmadığını ifade etti.

“Biz tek yanlı adımların sadece gerilimin artmasına, işbirliğinin ise barışa ve tüm tarafların kazanmasına hizmet edeceğini bilerek hareket ediyoruz. Bu konudaki haklılığımızın iş işten geçmeden görülerek, doğal gaz alanında işbirliği kapısının aralanması için çalışıyoruz” dedi.

Söz konusu önerinin AB ve BM’ye de iletildiğini, akıl yolundaki bu önerinin bugün de masada olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “bugüne kadar Kıbrıs’ta her iki toplumun yararını gözeten, çözüm hedefine ulaşılmasına katkı yapması için hayata geçen işbirliği uygulamalarından her iki toplum da kazançlı çıkmıştır” dedi.

Üçlü görüşmede taşlar yerine oturdu

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminin daha da karmaşık hale gelmekte olduğu artık çok daha net görülüyor. Kıbrıs sorunun çözümünün sadece Kıbrıs için değil, bölge için de bir gereklilik haline geldiğini bu nedenle sıklıkla vurgulamaktayım” dedi.

Akıncı, “Haklı olduğumuz doğru yolda kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Akılcı, gerçekçi, makul ve doğru zeminde haklarımıza sahip çıkarak, uluslararası hukuk içinde hak ettiğimiz saygın konumu kazanana kadar bu mücadeleye ısrarla devam edeceğiz” dedi.

25 Kasım’da Berlin’de yer alan üçlü görüşmede taşların yerine oturduğunu örneklerle anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu toplantıdan çıkan sonuç muğlaklıkları büyük oranda ortadan kaldırmış; siyasi eşitlik konusu net olarak vurgulanmıştır. Bundan sonraki sürecin artık ucu açık olmayan sonuç odaklı bir süreç olacağı ve stratejik bir anlaşma hedefi ile hareket edileceği belirlenmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununun çözüm çabasına daha aktif katılımını beklediğini de sözlerine ekledi.